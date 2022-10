Lột mặt 'ác quỷ' kẻ làm nhục thi thể người phụ nữ chăn trâu

Trước những dấu hiệu hình sự, Công an huyện Yên Sơn phối hợp với Phòng CSHS - Công an tỉnh Tuyên Quang và cơ quan chức năng khẩn trương khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ. Kết quả khám nghiệm xác định nạn nhân Âu Thị Ninh tử vong do đa chấn thương do vật tày gây ra. Đặc biệt, căn cứ dấu vết hiện trường, cơ quan điều tra nhận định nạn nhân có dấu hiệu bị hãm hiếp. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh: Internet)