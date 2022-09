Lời khai vụ gây án rồi chở xác người tình đi đầu thú

Liên quan đến vụ chở thi thể đến công an phường đầu thú, Công an TP.HCM đã bàn giao hồ sơ cùng nghi phạm Đỗ Tấn Lộc (32 tuổi, ngụ quận 7) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh giải quyết theo thẩm quyền.

Động thái này diễn ra sau khi cơ quan điều tra xác định vụ án mạng xảy ra tại tỉnh Trà Vinh. Nạn nhân bị Lộc sát hại bà T.T.Q. (30 tuổi, ngụ xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh).

Lau sạch vết máu trên ôtô

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đỗ Tấn Lộc đã có vợ và 2 con, nhưng vẫn quan hệ ngoài luồng với bà Q. (có một con riêng).

Khoảng 14h ngày 18/9, Lộc chạy chiếc ôtô hiệu Mitsubishi Xpander 7 chỗ màu bạc chở bà Q. từ Trà Vinh qua tỉnh Vĩnh Long để làm răng. Trên đường đi, Q. biết Lộc chưa làm đơn ly hôn với vợ, nên yêu cầu người tình làm ngay.

Lộc sau đó dừng xe, ra ngồi phía sau cùng Q. để nói chuyện. Q. lấy điện thoại dọa gọi nói cho mẹ của Lộc biết mọi chuyện. Lúc này, Lộc giật điện thoại quăng xuống sàn xe và giữa 2 người xảy ra cãi vã.

Chiếc ôtô Lộc dùng chở thi thể bà Q. đến trụ sở công an đầu thú. Ảnh: Lê Lâm.



Lộc khai trong lúc giằng co, con dao (dài 20 cm, dùng để gọt hoa quả) từ túi xách của Lộc rơi ra ngoài, nên bà Q. chụp lấy đâm người tình nhưng không trúng. Nghi phạm giật lấy dao đâm vào cổ của nạn nhân. Hai bên tiếp tục giằng co đến khi nạn nhân nằm bất động.

Nghi phạm sau đó cởi áo khoác dính máu bỏ vào túi nylon rồi lái xe chạy đi. Được khoảng 5 km, Lộc ghé cửa hàng mua túi xách lớn màu đen rồi chạy đến đoạn đường vắng. Tại đây, nghi phạm bỏ thi thể nạn nhân vào trong túi xách để ở cuối xe và lau chùi vết máu trên dao và trên băng ghế, ném 2 điện thoại của nạn nhân xuống sông. Xong xuôi, Lộc lái xe chạy về nhà anh trai ở huyện Bình Chánh.

Lộc kể lại sự việc đã giết chết bà Q. cho anh trai nghe và được người thân vận động ra đầu thú. Khoảng 6h30 ngày 19/9, nghi phạm lái ôtô chở thi thể người tình đến trụ sở Công an phường Tân Thuận Tây, quận 7, khai nhận hành vi phạm tội.

Nạn nhân mang theo nhiều tiền và vàng

Dưới sự chỉ đạo Ban giám đốc Công an TP.HCM, Công an quận 7 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm tử thi, xác định bà Q. tử vong do sốc mất máu.

Qua trích xuất camera hành trình của xe, nhà chức trách xác định nơi Lộc giết bà Q. là trước Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Nghi phạm Đỗ Tấn Lộc. Ảnh: Công an cung cấp.



Ngoài ra, Cơ quan điều tra tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật gồm: Ôtô hiệu Mitsubishi Xpander 7 chỗ màu bạc, một con dao dài 22 cm đã gãy lưỡi, 861 triệu đồng, cùng nhiều kim loại màu vàng: 31 vòng đã bị đứt gãy, 6 nhẫn, 8 lắc tay, một sợi dây chuyền, một đôi bông tai, 42 hột cầu, 2 dây chuyền; một mặt dây chuyền hình phật màu trắng, 2 nhẫn có đính đá; một mặt dây chuyền có đính đá, 20 nhẫn trơn, 3 mảnh kim loại màu vàng.

Đại diện người thân của nạn nhân cho biết tài sản bà Q. mang ra khỏi nhà là khoảng 850 triệu đồng, gần 13 lượng vàng (gồm vòng vàng, nhẫn, dây chuyền của khách vãng lai bán cho tiệm).

