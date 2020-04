Lời khai của gã "giang hồ mạng" livestream sới bạc ở Bắc Giang

Theo thông tin trên Tạp chí Người đưa tin pháp luật, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang vừa triệu tập đối tượng Nguyễn Văn Tiếp (SN 1989, trú tại thôn Ngọc Liễn, xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) để điều tra, làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và vi phạm quy định chống tụ tập đông người và xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác và tụ tập đông người.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Hiệp Hòa phát hiện ngày 9/4 tài khoản Facebook và Youtube có cùng tên đăng ký là “Tiếp cave” phát trực tiếp và đăng tải clip lên Youtube hình ảnh một nhóm đối tượng tụ tập đánh bạc cùng nhiều lời lẽ lăng mạ, thách thức lực lượng chức năng.

Tiến hành xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa đã triệu tập chủ của các tài khoản trên là Nguyễn Văn Tiếp (tức Tiếp cave) để làm rõ sự việc.

Đối tượng Nguyễn Văn Tiếp - Ảnh: Báo Bắc Giang

Tại Cơ quan công an Tiếp khai nhận, vì không có tiền tiêu xài nên đã nảy ý định tổ chức chiếu bạc tại nhà cho các đối tượng đến đánh bạc, sau đó thu tiền chứa đánh bạc.

Theo đó, Tiếp đã tụ tập nhiều bạn bè trong thôn đến ăn cơm, uống rượu sau đó rủ rê, lôi kéo 11 đối tượng đánh bạc (hình thức đánh liêng) tại nhà. Để thu hút đông số lượng người theo dõi kênh Youtube và Facebook của mình, Tiếp đã phát trực tiếp toàn bộ quá trình tổ chức đánh bạc trên trang cá nhân nhằm gây sự chú ý.

Khi có một số bình luận: “Không sợ Công an Hiệp Hòa à?” thì Tiếp có những lời lẽ thách thức lực lượng chức năng. Tại cơ quan điều tra, Tiếp thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm của mình. Cơ quan chức năng xác định lượng tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc là 4,8 triệu đồng, đồng thời triệu tập các đối tượng liên quan để điều tra làm rõ.

Trao đổi trên báo Công an Nhân dân, Thiếu tá Ngô Văn Quân, Đội trưởng đội Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Hiệp Hòa cho biết: Đối tượng không chỉ tụ tập đông người trong thời điểm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực mà còn tổ chức đánh bạc công khai. Không những vậy, gần đây đối tượng này còn nổi lên như một “hiện tượng mạng xã hội”, trang cá nhân có 106 video với gần 5 nghìn người theo dõi; nội dung các video này đều phản cảm, không lành mạnh với những hành vi sai lệch…thậm chí là thách thức lực lượng chức năng…gây ảnh hưởng xấu đến giới trẻ và tình hình an ninh trật tự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Cự Giải (T/h)

Nguồn tin: Báo ĐS&PL