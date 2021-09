Lợi dụng giãn cách xã hội, xẻ trộm thịt trâu đem bán

Qua công tác nắm tình hình vào ngày 20/9/2021, Công an huyện Quế Phong phát hiện tại khu vực sông Quang, giáp ranh giữa xã Mường Nọc, huyện Quế Phong và xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu có nhiều thịt trâu, nội tạng động vật bị xẻ, vương vãi.

Con trâu bị xẻ thịt.



Nhận định có dấu hiệu trộm trâu, xẻ lấy thịt, Công an huyện đã ra thông báo và nhận được đơn của gia đình ông Trương Văn C., trú tại xã Mường Nọc phản ánh bị mất trộm một con trâu. Lãnh đạo Công an huyện Quế Phong chỉ đạo tập trung lực lượng, đồng thời phối hợp với Công an huyện Quỳ Châu có địa bàn xã Châu Thắng giáp ranh khu vực gây án để lập án đấu tranh.

Hiện trường vụ trộm

...



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện xác định nhóm 5 đối tượng trú tại xã Mường Nọc, huyện Quế Phong và xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu gây ra vụ án trộm trâu nói trên. Nhóm đối tượng gồm: Lữ Văn Tuấn (SN 1986), Cụt Văn Nhung (SN 2001), Mong Văn Chiến (SN 1994) cùng trú tại bản Hạ Sơn, xã Mường Nọc; Lô Văn Trung (SN 1986), Vi Văn Hợi (SN 1995).

Các đối tượng trong vụ án trộm trâu.



Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, ngày 19/9/2021, lợi dụng đêm tối, vắng người (do địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16 để phòng dịch), vốn am hiểu địa bàn nên nhóm đối tượng đã trộm trâu của gia đình ông C. Sau khi gây án, nhóm đối tượng đưa trâu đến khu vực sông Quang để thịt trâu đem bán.

Tác giả: Bình Nguyên

Nguồn tin: cand.com.vn