Lễ hội đánh cá có truyền thống gần 300 năm chuẩn bị khai hội tại Hà Tĩnh.

Ông Phan Tấn Linh - Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, sáng sớm ngày mai (14/6), Lễ hội đánh cá Đầm Vực sẽ diễn ra tại thôn Nam Viên, xã Xuân Viên.

Lễ hội diễn ra trên khu vực đầm rộng 30 ha.



Theo ông Phan Tấn Linh, đây là 1 trong 3 lễ hội đánh cá truyền thống ở Việt Nam còn lưu giữ được đến ngày nay (Lễ hội đánh cá thờ ở Phong Châu - Phú Thọ; lễ hội đánh cá làng Me ở huyện Phúc Thọ - Hà Nội). Riêng Hội đánh Vực ở xã Xuân Viên đã tồn tại gần 300 năm nay.

Lễ hội đánh cá Đầm Vực sẽ diễn ra tại một đầm nước rộng hơn 30ha, nằm ven chân núi Hồng Lĩnh. Đây là nơi sơn thủy hữu tình, làng quê yên bình như trong tranh vẽ.

Già trẻ, gái trai nơi đây rất hứng thú với lễ hội truyền thống.

Bắt đầu khai hội, sau khi làm lễ cúng trên bờ, Chủ tịch UBND xã sẽ hô 1 tiếng lớn làm khẩu lệnh, hàng nghìn người cùng với các dụng cụ nơm, lưới, vó, nhủi... ào xuống đầm bắt cá, khung cảnh rộn ràng, náo nhiệt khuấy động tưng bừng khắp mặt đầm, nhất là tiếng hò reo, vui mừng vang vọng khi ai đó bắt được con cá to.

Niềm vui của 1 người dân bắt được cá to tại lễ hội.



Theo quan niệm truyện truyền đời gần 300 năm, tại lễ hội, ai bắt được cá to, người đó sẽ gặp may mắn, mùa màng bội thu, buôn may bán đắt. Con cá to nhất, sẽ được người dân dâng cúng Thành Hoàng làng.

Do đó, những năm trở lại đây, để bảo vệ và nâng cao chất lượng, truyền thống và ý nghĩa của Lễ hội, xã Xuân Viên đã lập ra một đội bảo vệ đầm, cấm đánh bắt, rà, lưới trên đầm nên lượng cá vào mùa lễ hội rất nhiều, lắm cá to.





Khung cảnh đẹp như mơ qua góc máy nghệ thuật tại lễ hội.



Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân vui vẻ cho biết, đến với lễ hội đánh cá Đầm Vực, người dân và du khách sẽ được trải nghiệm không gian sinh hoạt văn hóa - tâm linh nông nghiệp kỳ thú của cư dân nơi đây; được tham gia đánh bắt cá cùng mọi người hoặc mua cá tươi rói mang về biếu bố vợ. Đặc biệt, với các tay săn ảnh thì đây là cơ hội tuyệt vời để thể hiện tài năng với những góc máy đẹp về cảnh sắc thiên nhiên và con người nơi đây.

Tác giả: Mẫn Phong

Nguồn tin: Báo Bảo vệ pháp luật