Lái xe gây tai nạn khiến nữ sinh lớp 11 tử vong rồi rời khỏi hiện trường

Theo thông tin ban đầu vụ việc, vào khoảng 16h ngày 18/9, anh Nguyễn Văn Tú (36 tuổi, trú ở phố Hàn Giang, TP Hải Dương) lái xe ô tô biển kiểm soát 34A-165.77 trên đại lộ Võ Nguyên Giáp, khi đến vòng xuyến giao cắt với đường Phạm Văn Đồng, TP Hải Dương thì xảy ra va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 34AA- 235.65 do em N.T.K.N. (16 tuổi, trú tại khu dân cư Đỗ Xá, phường Tứ Minh, TP Hải Dương) điều khiển.

Vụ tai nạn đã khiến em N. ngã văng ra đường và tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường vụ tai nạn, cả hai phương tiện đều hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ vương vãi trên mặt đường. Sau khi gây tai nạn, lái xe Tú đã rời khỏi hiện trường. Đến ngày 19/9, anh Tú đã đến trình diện với cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến em N. đang học lớp 11C Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (TP Hải Dương) tử vong

Được biết em N. đang học lớp 11C Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (TP Hải Dương). Chiều 18/9, N. chở em ruột tới trường, sau đó đi xe một mình về nhà thì gặp nạn.

Trước đó, khoảng 0h45 ngày 25/8, tại km 38+600 quốc lộ 18, thuộc địa phận KDC Lôi Động, phường Cộng Hòa, TP Chí Linh (tỉnh Hải Dương) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy 34C1-393.58 do anh Phạm Văn N. (SN 2000, ở khu dân cư Cầu Dòng, phường Cộng Hòa) điều khiển theo hướng Sao Đỏ - Quảng Ninh với một xe ô tô. Cú va chạm mạnh khiến anh N. tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng. Lái xe gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường sau đó.

Nhận được thông tin về vụ việc, ngay trong đêm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Chí Linh, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố lập tức phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hải Dương) tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, rà soát hệ thống camera quanh khu vực để truy tìm đối tượng lái xe ô tô đã bỏ chạy. Cùng với đó, trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh) để giám định pháp y tử thi và thu thập các tài liệu khác liên quan.

Từ nhiều nguồn thông tin, Công an TP Chí Linh đã từng bước xác định được chiếc xe gây tai nạn mang biển kiểm soát 89C-089.47. Nhưng lại gặp phải một khó khăn vì chiếc xe này đã 4 lần sang tên đổi chủ. Chủ xe ở nhiều địa phương khác nhau gồm cả người trong tỉnh, ngoài tỉnh như Hưng Yên, TP Hà Nội.

Đối tượng Nguyễn Khắc Tuyền tại Công an TP Chí Linh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã truy tìm ra lái xe là Nguyễn Khắc Tuyền (SN 1986, ở khu dân cư Tân Tiến, phường Hoàng Tiến, TP Chí Linh).

Tại cơ quan công an, Tuyền khai sau khi đóng hoa quả lên xe, đối tượng lái xe, còn vợ ngồi ở ghế phụ để mang hàng đến TP Hải Dương bán. Khoảng 0h 45 ngày 25/8, xe di chuyển đến km38+600 quốc lộ 18, khi chuyển hướng sang đường Yết Kiêu đã đâm vào xe máy của anh N. khiến nạn nhân tử vong.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Khắc Tuyền.

