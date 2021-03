Kinh hoàng cảnh hai thanh niên thoát chết thần kỳ dười gầm container đang chạy

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại một vụ tai nạn giao thông giữa xe container và hai xe máy. Sự việc diễn ra khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Theo nội dung clip, hai người đàn ông điều khiển xe máy đi tốc độ nhanh đã va vào nhau, sau đó cả hai đã mất lái và lao vào gầm một chiếc container đi cùng chiều.

Hai người đàn ông bị cuốn vào gầm xe, tuy nhiên rất may sau đó cả hai người này đã thoát chết trong gang tấc. Được biết sự việc diễn ra tại một tuyến đường trên địa bàn TP Hải Phòng.

Tác giả: Nhật Quang

Nguồn tin: Pháp luật Plus