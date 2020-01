Kinh hãi clip đám đông chen lấn tranh mua khẩu trang chống corona virus

Your browser does not support the video tag.

Tại các quầy thuốc ở toà nhà Hapulico xuất hiện cảnh tượng rất nhiều người chen lấn tranh nhau mua khẩu trang y tế phòng chống coronavirus gây bệnh viêm phổi cấp. Trong số này, nhiều người mua khẩu trang về sử dụng, song cũng có không ít dân buôn mua về để bán lại kiếm lời.

Lực lượng quản lý thị trường cũng có mặt tại đây chấn chỉnh tình trạng các quầy thuốc thét giá bán khẩu trang và người dân chen lấn nhau mua mặt hàng này.

Lực lượng quản lý thị trường hạn chế tình trạng đám đông chen lấn mua khẩu trang.

Tại phố Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội, nhiều người đến các cửa hàng thiết bị y tế để mua khẩu trang.

Nhiều người phản ánh một số cửa hàng hay quầy thuốc lợi dụng đại dịch coronavirus để nâng giá bán khẩu trang lên gấp nhiều lần. Đây được cho là hành vi bất lương.

Mua hộp khẩu trang đắt gấp 4 lần bình thường, anh Hữu Quang bức xúc chia sẻ trên Facebook cá nhân: “Sáng nay, tôi vào một cửa hàng thuốc ở đường Ngọc Khánh, Hà Nội mua khẩu trang y tế dùng một lần, loại vẫn thường dùng để tránh bụi khi đi đường. Người bán hàng nói giá 200 ngàn/hộp 50 chiếc và giải thích giá cao là do nhập từ công ty. Thường ngày, hộp khẩu trang này chỉ 50 ngàn, tức là giá hiện tại đắt gấp 4 lần bình thường.

Hộp khẩu trang dùng một lần ghi ngày sản xuất từ tháng 12.2018. Một sản phẩm còn tồn kho hơn 1 năm, đúng lúc người dân đang lo lắng phòng dịch bệnh lại mang ra bán với giá cao gấp 4 lần. Chưa rõ công ty hay người bán hàng tăng giá để kiếm lời, nhưng đấy thực sự là hành vi trục lợi trên nỗi lo sợ của người dân. Chỉ có thể gọi tên sự tăng giá cắt cổ này bằng hai chữ: BẤT LƯƠNG!”.

Nhiều người ghé các cửa hàng y tế trên phố Phương Mai mua khẩu trang.

Trong khi đó, chủ chuỗi cửa hàng mỹ phẩm tại phố Thái Hà, Chùa Láng và Bà Triệu mua khẩu trang về phát miễn phí cho người dân từ 8 giờ sáng nay. Mỗi người chỉ được nhận 1-3 cái. Công ty này dự kiến phát miễn phí hơn 1.500 khẩu trang.

Chỉ hơn 1 giờ sau đầu, số khẩu trang đã phát hết sạch do số người tới nhận khá đông. Nhân viên tại đây phải đi mua gom từng hộp khẩu trang để tiếp tục phát miễn phí.

Người dân đến nhận khẩu trang miễn phí.

Tính đến sáng 31.1, số người chết vì coronavirus tại Trung Quốc đã lên đến 213. Tổng số ca nhiễm tới lúc này là 9.692, trong khi WHO đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu.

Theo ông Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), việc sử dụng khẩu trang để phòng các bệnh lây truyền qua đường hô hấp rất đúng nhưng người dân cần cân nhắc nên dùng ở đâu và khi nào.

Chúng ta nên đeo khẩu trang khi tiếp xúc với những người có dấu hiệu bệnh đường hô hấp hoặc khi đến những vùng có nguy cơ dịch bệnh hoặc trong bệnh viện chứ không nhất thiết phải dùng mọi lúc, mọi nơi.

Ông Trần Đắc Phu nhấn mạnh, các loại khẩu trang đặc biệt được khuyến nghị dùng khi đi đến vùng có nguy cơ dịch. Ngoài vùng có dịch, người dân chỉ cần dùng những loại khẩu trang y tế thông thường.

Ông Koh Peng Keng, Bộ trưởng Bộ Y tế Singapore, khuyến cáo nên đeo khẩu trang y tế và các loại có tác dụng phòng bệnh truyền nhiễm bệnh cúm (khẩu trang 3-4 lớp, thường được các bác sĩ dùng khi phẫu thuật) thay vì N95 vì nó không có hiệu quả ngăn ngừa coronavirus.

Khẩu trang phẫu thuật còn ngăn ngừa các hạt nước bọt chứa vi khuẩn văng khỏi miệng, mũi người đeo, giảm tiếp xúc của nước bọt và dịch tiết của bệnh nhân tới người khác.

