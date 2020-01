Kiểm tra quán bar, phát hiện 80 thanh niên nam nữ "bay lắc" đêm cuối năm

Các đối tượng sử dụng ma túy trong tiệc cuối năm. Ảnh: Báo Giao thông



Khoảng 22h30 ngày 31/12, phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Khoái Châu tiến hành kiểm tra hoạt động tại quán Bar 007 - Club (địa chỉ: khu chợ Trung tâm Thương mại Dân Tiến, huyện Khoái Châu).

Báo Giao thông đưa tin, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 80 đối tượng có biểu hiện "phê" ma tuý đang điên cuồng nhảy múa trong tiếng nhạc lớn.

Tiến hành test nhanh, cơ quan chức năng phát hiện nhiều đối tượng dương tính với chất ma túy.

Kiểm tra trên bàn, ghế, lực lượng công an còn thu giữ 10 viên thuốc hình tròn dạng viên nén nghi là ma túy tổng hợp; 2 gói chứa tinh thể kết tinh màu trắng nghi là ma túy đá tại sàn của quán.

Được biết, quán bar 007 Club do Lê Đình Khiêm (SN 1983, trú tại thôn Hàm Tử, xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu) làm chủ.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, báo An ninh thủ đô đưa tin, ngày 29/12, tổ công tác phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng kết hợp với Công an huyện Thủy Nguyên tiến hành kiểm tra quán karaoke 159 (địa chỉ tại thôn Bấc, xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên).

Thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại quầy lễ tân và trong các phòng VIP 4 và VIP 5 có 27 đối tượng đang “bay lắc”, thu giữ tang vật gồm 1 đĩa sứ có chứa ketamin, 1 viên thuốc lắc (ma túy tổng hợp) in logo “LOVE”. Test nhanh, lực lượng chức năng xác định 14 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Hiện, Cơ quan điều tra Công an TP.Hải Phòng đang đấu tranh, xử lý hành vi mau bán, sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke 159.

