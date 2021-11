Không khởi tố 'thầy lang' chữa hiếm muộn bằng cách 'quan hệ' với bệnh nhân

Một cách tuyên truyền chữa bệnh của ông Vũ Trọng Hải - Ảnh: TUẤN DƯƠNG

Theo thông báo, chị C. tố ông Vũ Trọng Hải có hành vi chữa hiếm muộn, vô sinh bằng cách cưỡng ép chị C. quan hệ tình dục làm chị này mang thai và sinh ra hai cháu bé.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn nêu rõ đơn vị đã tiến hành kiểm tra, xác minh tin báo của chị C. lẫn căn cứ quy định liên quan.

Từ đó, cơ quan này đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc trên. Thông báo này cũng được gửi đến Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn và những người liên quan đến vụ việc.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối 4-11, thượng tá Nguyễn Văn Duân - trưởng Công an huyện Lục Ngạn - xác nhận cơ quan công an đã thông báo với chị C. về tin báo tố giác ông Vũ Trọng Hải ở xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn.

Theo vị lãnh đạo công an này, ông Vũ Trọng Hải bị xác định vi phạm Luật hôn nhân và gia đình; khám chữa bệnh không phép. Cơ quan công an sẽ đề nghị các đơn vị có thẩm quyền xử phạt theo quy định của pháp luật.

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, luật sư Nguyễn Bá Ngọc (Đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang) - người bảo vệ quyền lợi cho gia đình chị C. - cho biết vợ chồng chị đi chữa trị để có con nhưng ông Hải đã dùng lời nói lẫn sự tin tưởng của gia đình để thực hiện hành vi quan hệ tình dục đối với chị C. khiến chị này mang thai, sinh con với mình. Theo ông Ngọc, ông Hải không có chuyên môn về chữa hiếm muộn lại còn lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người bệnh để chữa bệnh lấy tiền nên có dấu hiệu của hành vi lừa đảo. Đây là dấu hiệu hành vi phạm tội mà cơ quan điều tra cần xem xét.

