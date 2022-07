Khởi tố vụ án 5 người tử vong trong gia đình tử vong sau bữa cơm ở Hưng Yên

Chiều ngày 30/6, tại buổi họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị tiếp nhận thông tin 5 trường hợp tử vong nghi bị ngộ độc thực phẩm tại huyện Kim Động vào trưa 26/12/2021.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Đại tá Nguyễn Thành Sơn cho biết do tính chất vụ án này phức tạp nên công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên đánh giá các tài liệu chứng cứ, và căn cứ vào các tài liệu đó Công an tỉnh xác định đây là vụ án hình sự và đang tiến hành khởi tố.

Trước đó, trưa 26/12/2021, ông Nguyễn Tiến Sản (SN 1972, trú ở thôn Lai Hạ Trung, xã Hùng An) tổ chức bữa ăn gia đình. Mâm cơm hôm đó có 9 người gồm vợ chồng ông Sản, gia đình 2 con gái là Nguyễn Thị Tươi, Nguyễn Thị Tình.

Bà Nguyễn Thị Thắm (vợ ông Sản) cho biết bữa ăn không có kế hoạch từ trước. Bà đi chợ thấy chị Tươi nên rủ về ăn cơm cùng. Sau đó, bà gọi thêm gia đình chị Tình.

...

Bữa cơm được 2 chị em Tình chế biến, có các món thịt lợn, chả lợn, trứng rán, đậu phụ và rau cần. Mọi người ăn cùng một mâm và không có người lạ nào đến nhà thời điểm đó.

Kết thúc bữa ăn khoảng 30 phút, con trai 9 tuổi của chị Tươi có biểu hiện nôn, đau ngực, sau đó co giật, mắt trợn ngược, sùi bọt mép và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, bé trai không qua khỏi. Sau đó, bé trai 5 tuổi (con chị Tình) cũng gặp những biểu hiện tương tự và tử vong.

Đến tối cùng ngày, chị Tươi và chị Tình xuất hiện tình trạng đau bụng, nôn mửa. Hai người phụ nữ được đưa đi cấp cứu nhưng chị Tươi tử vong ngày 27/12, còn chị Tình qua đời trưa 29/12.

Cũng theo lời kể bà Thắm, bữa trưa hôm đó, Nguyễn Văn Dũng (chồng của Nguyễn Thị Tươi) do có công việc tại Thái Bình, nên không qua ăn cùng gia đình. Tuy nhiên, trong quá trình đưa thi thể vợ từ bệnh viện về nhà, anh Dũng bất ngờ rơi vào tình trạng hôn mê, được cấp cứu tại một bệnh viện ở Hà Nội.

Đến ngày 16/1, anh Nguyễn Văn Dũng cũng tử vong sau hơn nửa tháng điều trị.

Tác giả: PTH

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT