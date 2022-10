Khởi tố hai cán bộ công an quản lý địa bàn vụ cháy quán karaoke 32 người chết

Quán karaoke An Phú - Ảnh: B.S.

Ngày 7-10, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can đối với hai cựu cán bộ công an liên quan vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người chết, để làm rõ về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hai bị can trước đó công tác tại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an thành phố Thuận An gồm Nguyễn Duy Linh, đội trưởng và Nguyễn Văn Võ, cán bộ.

Trong đó, bị can Võ bị bắt tạm giam, bị can Linh được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can.

Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với chủ quán karaoke là ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú được cấp phép hoạt động từ năm 2016.

Vụ cháy bùng phát do chập điện từ khoảng 20h15 ngày 6-9 tại tầng hai của cơ sở karaoke (có một trệt, hai lầu và sân thượng).

Phải tới tối hôm sau (7-9), tổng cộng 32 thi thể nạn nhân mới được đưa ra hết khỏi hiện trường vụ cháy.

Tác giả: BÁ SƠN - HOÀNG ĐIỆP

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ