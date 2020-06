Khởi tố 5 đối tượng liên quan tới vụ cán bộ Tư pháp ở Thái Bình bị hành hung

Thông tin từ cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình, ngày 18/6, đơn vị nhận được tin báo tại trước cửa số nhà 246, đường Lý Thường Kiệt, thuộc tổ 7, phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình, xảy ra vụ việc anh Vũ Văn Pho (SN 1989, trú tại tổ 2, phường Trần Lãm, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình), là cán bộ Tư pháp phường Lê Hồng Phong, TP.Thái Bình bị 2 nam thanh niên lạ mặt gây thương tích.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình đã khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Anh Pho, cán bộ tư pháp phường Lê Hồng Phong bất ngờ bị đánh gây thương tích khi đang trên đường đón con trở về nhà.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 26/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích”, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Ánh Nguyệt (SN 1982, trú tại số nhà 272, khu đô thị Kỳ Bá, phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình; Trần Như Tiến (SN 1999, trú tại số nhà 40/14/144, đường Trần Đăng Ninh, phường Trần Đăng Ninh, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định); Vũ Duy Tùng (SN 1989, trú tại số nhà 08D Nam ô 17, phường Hạ Long, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) và Nguyễn Quang Bình (SN 1983, trú tại số nhà 6/3, khu quân nhân, phường Cửa Bắc, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) về tội Cố ý gây thương tích, quy định tại khoản 1, Điều 134, Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình khởi tố bị can đối với Phạm Thanh Tùng (SN 1987, trú tại phường Năng Tĩnh, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) về tội Cố ý gây thương tích quy định tại khoản 2 Điều 134, Bộ luật Hình sự; ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 3 tháng đối với Phạm Thanh Tùng, các bị can còn lại áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đã được viện KSND TP.Thái Bình phê chuẩn.

Theo lời khai của nạn nhân Pho, anh này không có mâu thuẫn với ai ngoài việc có làm đơn tố cáo sai phạm của một số lãnh đạo, cán bộ phường Lê Hồng Phong, nơi nạn nhân đang công tác.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình đang phối hợp viện KSND thành phố tiếp tục điều tra vụ án, làm rõ nguyên nhân, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Minh Sơn

Nguồn tin: nguoiduatin.vn