Khởi tố 2 con nghiện từ Nghệ An sang Hà Tĩnh trộm xe máy

Trước đó Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị T. (SN 1979, trú tại thôn Khe Cò, Sơn Lễ, Hương Sơn) về việc ngày 14/3/2021, đi cắt cỏ bị kẻ gian trộm cắp 1 chiếc xe Honda Wave Alpha, BKS 38H1- 067.62 dựng bên đường cánh đồng thuộc xã Sơn Lễ, Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Nguyễn Đức Trường (áo vàng) Nguyễn Đình Cường và tang vật tại Cơ quan CSĐT Công an Hương Sơn.



Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hương Sơn đã nhanh chóng triển khai lực lượng, rà soát camera An ninh tại các xã, thị trấn trên địa bàn, đồng thời phối hợp Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An), bước đầu đã dựng được mô hình đối tượng.

Bằng việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sau 48 giờ lực lượng Công an đã làm rõ Nguyễn Đình Cường (SN 1988 và Nguyễn Đức Trường, SN 1980, cùng trú tại xã Thanh Thủy, Thanh Chương, Nghệ An) là thủ phạm trộm chiếc xe nói trên.

Nguyễn Đức Trường ...

...

và Nguyễn Đình Cường khai nhận hành vi phạm tội tại Công an huyện Hương Sơn.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên vào khoảng 11h ngày 14/3/2021, Nguyễn Đình Cường đã rủ Nguyễn Đức Trường từ xã Thanh Thủy, Thanh Chương sang huyện Hương Sơn tìm người dân sơ hở để trộm cắp tài sản. Đến khoảng 13h cùng ngày, khi đi qua đoạn đường Hồ Chí Minh gần trang trại bò sữa thuộc địa phận xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, phát hiện chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave Alpha, màu đỏ, mang biển kiểm soát 38H1-067.62 của chị Nguyễn Thị Th cắt cỏ tại khu vực gần đó đang cắm chìa khóa sau cốp xe nên Cường đi đến tiếp cận chiếc xe lấy trộm rồi cả hai đi về huyện Thanh Chương tiêu thụ xe lấy tiền sử dụng ma túy.

Nguyễn Đình Cường và Nguyễn Đức Trường đều là những người nghiện, Trường có 1 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích" còn Cường có 2 tiền án về các tội "Mua bán trái phép chất ma túy "và "Tàng trữ trái phép chất ma túy", vừa mới chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.

Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Ánh Dương

Nguồn tin: Báo BVPL