Khoảnh khắc sập cầu, tàu lao xuống đường khiến 15 người chết ở Mexico

Khoảnh khắc sập cầu, tàu điện lao xuống đường ở Mexico



Video từ camera an ninh ghi lại vụ việc cho thấy, cây cầu có đường ray tàu điện ở thủ đô Mexico City của Mexico bị sập, kéo theo đoàn tàu lao xuống đường và đè lên nhiều phương tiện đang di chuyển bên dưới.

Vụ tai nạn xảy ra vào tối 3/5 tại tuyến tàu điện số 12 gần nhà ga Tezonco và Olivos ở Mexico City.

Sau vụ tai nạn, đoàn tàu bị gãy làm đôi. Ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 70 người bị thương.

Các đội cứu hộ vẫn đang làm việc để giải cứu những người bị mắc kẹt, trong khi một số ô tô vẫn đang nằm dưới đống đổ nát.

Lực lượng cứu thương đã được điều động tới hiện trường để đưa các nạn nhân tới bệnh viện.

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn. Tuy nhiên theo các nguồn tin ban đầu, một phương tiện ở tuyến đường bên dưới đã tông vào một trong số các trụ cầu.

Tác giả: Thành Đạt

Nguồn tin: Báo Dân Trí