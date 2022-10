Kết quả Bình Định 2-1 Hà Tĩnh: Hà Tĩnh lâm nguy

BÀN THẮNG

Bình Định: Văn Thuận (35'), Jermie Lynch (54')

Hà Tĩnh: Paollo (66’)

VIDEO: Bình Định 2-1 HL Hà Tĩnh

Bình Định cho thấy tham vọng bám đuổi ngôi đầu của Hà Nội FC với việc đẩy cao đội hình chơi tấn công ngay từ đầu. Ngay phút thứ 7, Đỗ Văn Thuận đã tung ra một cú đá tầm xa đưa bóng chạm xà ngang của thủ môn Dương Quang Tuấn. Nỗ lực của Hà Tĩnh chỉ giúp họ đứng vững cho đến phút 35 trước khi bị đội chủ nhà sút tung lưới.

Từ pha chuyền dài cánh trái, hậu vệ Hà Tĩnh đánh đầu phá bóng đúng tầm băng vào của Đỗ Văn Thuận. Tiền vệ đội chủ nhà tung cú dứt điểm chính xác giúp đội bóng đất Võ mở tỷ số 1-0. Sau hiệp 1 chơi có phần lép vé, Hà Tĩnh bất ngờ đẩy cao đội hình chơi tấn công và họ đã dính “hồi mã thương” của đội chủ nhà. Ở phút 54, từ pha phản công chớp nhoáng với sự góp mặt của Rafaelson, Hồ Tấn Tài, trước khi được kết thúc chính xác bởi Jermie Lynch.

Hà Tĩnh (bên phải) đối diện với nguy cơ xuống đáy bảng. Ảnh: BDFC

Bất ngờ đã đến ở phút 66, tận dụng một trong những pha ra vào thiếu hợp lý của thủ môn Đặng Văn Lâm, Paollo bật cao đánh đầu sau cú đá phạt góc của Thanh Trung, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 . Hà Tĩnh đã chơi “canh bạc tất tay” và họ phải chấp nhận mạo hiểm rình rập khung thành Dương Quang Tuấn.

Các chân sút chủ nhà đã ném đi rất nhiều cơ hội. Đáng chú ý là tính huống đối diện khi cầu môn đã mở toang nhưng Đức Chinh lại sút ra ngoài. Hendrio cũng kết thúc một ngày thi đấu vô duyên với pha dứt điểm không thành ở cuối trận.

Với việc SHB.ĐN đánh bại Thanh Hoá 1-0, Sài Gòn FC hạ SLNA 1-2 trên Vinh, Hà Tĩnh đã trôi xống vị trí 12/13 đội. Ngày mai nếu TP.HCM vượt qua Hà Nội FC hoặc có 1 trận hoà, Hà Tĩnh sẽ chính thức rơi xuống đáy bảng.

Đội hình thi đấu Bình Định vs Hà Tĩnh

Bình Định: Văn Lâm, Hồ Tấn Tài, Đình Trọng, Adriano Schmidt, Viết Triều, Xuân Nam,, Văn Trung, Rafaelson, Đỗ Văn Thuận, Hendrio, Jermie Lynch.

Hà Tĩnh: Quang Tuấn, Janclesio, Đức Lợi, Văn Long, Phi Sơn, Paollo, Trọng Đại, Văn Nam, Văn Đức, Văn Công, Dionatan.

Tác giả: Đức Nguyễn



Nguồn tin: bongdaplus.vn