Kết luận vụ cháy phòng trà khiến 6 người thiệt mạng

Ngày 16/12, Thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Nghệ An, cho biết, cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An không khởi tố vụ án đối với vụ hỏa hoạn xảy ra tại phòng trà ca nhạc khiến 6 người tử vong xảy ra hơn 6 tháng trước.

Theo đó, quá trình khám nghiệm hiện trường xác định nguyên nhân của vụ hỏa hoạn, cơ quan công an xác định là do sự cố điện, không có tác động bên ngoài. Vụ việc này không có tội phạm, do đó cơ quan công an không khởi tố vụ án.

Toàn bộ căn nhà cháy đen sau vụ hoả hoạn

Trước đó, rạng sáng 15/6, căn nhà 3 tầng tại địa chỉ 146, đường Đinh Công Tráng (phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) bất ngờ bốc cháy dữ dội, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà khiến 6 người ở bên trong không thể chạy thoát ra ngoài.

Khi lực lượng chức năng phá được cửa vào bên trong thì cả 6 nạn nhân đều đã tử vong. Các nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Trọng H. (SN 1984) và vợ cùng con nhỏ 5 tuổi và 11 tuổi, được phát hiện tại phòng ngủ tầng 1.

... Tài sản bên trong bị thiêu rụi

Hai nạn nhân khác là chị Nguyễn Lan P. (SN 1977, trú phường Cửa Nam, TP Vinh) và con gái, được phát hiện trong phòng tắm thuộc tầng 3 của căn nhà.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, phòng trà nơi xảy ra sự việc này đang tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19. Chủ phòng trà này là anh H.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Viện khoa học Hình sự - Bộ Công an và Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Bộ Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Tác giả: Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiền phong