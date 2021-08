Ireland thu hồi lô mì Hảo Hảo vì chứa chất có thể gây ung thư

Ngày 20/8, Cơ quan An toàn Thực phẩm Ireland (FSAI) ra thông báo thu hồi một số lô sản phẩm mì ăn liền có chứa chất Ethylene Oxide. Đây là chất có hại cho sức khỏe con người và không được phép sử dụng trong thực phẩm phân phối tại Liên minh châu Âu.

Hiện có 3 dòng sản phẩm trong danh sách thu hồi của FSAI, bao gồm mì Hảo Hảo vị tôm chua cay (loại 77 g, hạn sử dụng đến 24/9/2022), miến Good vị sườn heo (loại 56 g, hạn sử dụng đến 10/11/2022), mì Yato vị hải sản (loại 120 g, hạn sử dụng đến 30/11/2022).

Trong đó, 2 sản phẩm là mì Hảo Hảo và miến Good do công ty Acecook Việt Nam sản xuất, sản phẩm còn lại có xuất xứ từ Trung Quốc.

3 loại sản phẩm ăn liền được FSAI thông báo thu hồi do xuất hiện chất gây ưng thư Ethylene Oxide. Ảnh: FSAI.

Theo FSAI, việc tiêu thụ các sản phẩm nhiễm Ethylene Oxide tuy không gây nguy hiểm cấp tính cho sức khỏe nhưng có thể gây ung thư nếu thường xuyên sử dụng trong thời gian dài. Do đó, người tiêu dùng cần hạn chế việc tiếp xúc với chất này.

FSAI sẽ gửi thông báo thu hồi lô sản phẩm trên tại các điểm bán chịu trách nhiệm phân phối.

...

Thông báo thu hồi sản phẩm Mì Hảo Hảo vị tôm chua cay lô hàng hạn sử dụng đến 24/9/2022 của Amazon. Ảnh: NVCC.

Theo ghi nhận của Zing, một khách hàng sau khi mua sản phẩm mì Hảo Hảo vị tôm chua cay của Acecook thông qua sàn Amazon UK đã nhận được email thu hồi. Amazon UK cho biết quyết định do Hệ thống Cảnh báo Nhanh về Thực phẩm và Thức ăn chăn nuôi châu Âu (RASFF) ban hành. Khách hàng sau khi hoàn hàng sẽ được sàn trả lại tiền.

Trao đổi với Zing, đại diện Công ty Acecook Việt Nam khẳng định lô hàng bị thu hồi là sản phẩm xuất khẩu, không liên quan đến những sản phẩm nội địa tại Việt Nam.

Vị này cho biết Công ty Acecook Việt Nam không sử dụng công nghệ Ethylene Oxide ở bất kỳ công đoạn sản xuất nào. Doanh nghiệp này đang tiến hành phân tích, kiểm tra và điều tra trên diện rộng ở các nguyên liệu, thiết bị, quy trình liên quan để nhận định nguyên nhân và sẽ có biện pháp đối ứng kịp thời.

Bên cạnh đó, các nhà cung cấp nguyên vật liệu cho Acecook Việt Nam cũng khẳng định không sử dụng Ethylene Oxide trong quy trình sản xuất.

Đây không phải lần đầu tiên các sản phẩm ăn liền do công ty Acecook Việt Nam sản xuất bị thu hồi. Tháng 12/2020, hãng tin Hàn Quốc Yonhap News cho biết Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (KFDA) cùng cơ quan chức năng đã thu hồi và xử lý sản phẩm phở bò ăn liền Peacook của Acecook do chứa hàm lượng Benzopyrene vượt quá giá trị tiêu chuẩn trong dầu hương liệu.

Cơ quan nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp loại Benzopyrene vào nhóm 1 về chất gây ung thư.

Tác giả: Minh Khánh

Nguồn tin: zingnews.vn