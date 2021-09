Hot girl "7 thứ tiếng" làm MC Đường lên đỉnh Olympia

Khánh Vy là gương mặt không xa lạ trong giới trẻ khi từng gây bão với clip nói 7 thứ tiếng cách đây khoảng 5 năm, khi còn theo học tại trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An). Từ đó, Khánh Vy được cộng đồng mạng mệnh danh là “Hotgirl 7 thứ tiếng” khi có thể nói thành thạo tiếng Thái, Hàn, Trung, Nhật, Anh, Italy, Việt.

Khánh Vy và Ngọc Huy dẫn chương trình



Trước khi đến với Đường lên đỉnh Olympia, Khánh Vy cũng từng dẫn nhiều chương trình về tiếng Anh trên kênh VTV7 như IELTS On The Go, Follow Us, Crack’em up, English in a minute, 8 IELTS. Đặc biệt, với lối dẫn tự nhiên, thông minh và trẻ trung, cô đã xuất sắc lọt Top 5 hạng mục Người dẫn chương trình ấn tượng tại VTV Awards 2020.

...

Đồng thời, Khánh Vy cũng sở hữu một kênh YouTube nổi tiếng “Khánh Vy Official” với 1,3 triệu người Subcribed (đăng ký theo dõi), với loạt video “cộp mác” VyVocab, VyTalk, VyLog. Những video nói tiếng Anh của Khánh Vy đều có lượng tương tác cao, có clip lên đến 3 triệu lượt xem.

Những kinh nghiệm đó mang đến thuận lợi cho Khánh Vy trong vai trò mới lần này tại “Đường lên đỉnh Olympia”. Trong những buổi ghi hình đầu tiên, cô nhanh chóng bắt nhịp và phối hợp ăn ý với cả ê-kíp cũng như bạn dẫn Ngọc Huy.

Ngay từ Chủ nhật tuần này (26/9), cuộc thi đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 sẽ lên sóng với bộ đôi MC Khánh Vy và Ngọc Huy.

Tác giả: Minh An

Nguồn tin: kinhtedothi.vn