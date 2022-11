Hơn 400 trẻ em Tp.Vinh tham gia vẽ tranh “Sắc màu thiên nhiên”

Sáng ngày 13/11, tại Thư viện tỉnh Nghệ An, Xưởng Nghệ thuật TA, Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh cùng các tổ chức, doanh nghiệp: Nhóm Vinh Xưa; Sàn giao dịch bất động sản TDLand Miền Trung; Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Homeplus; Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Tân Long; Công ty CP Bất động sản Bắc Trung Bộ đã phối hợp tổ chức cuộc thi vẽ tranh với chủ đề ‘Sắc màu thiên nhiên’.

Đến tham dự chương trình có các khách mời là cố vấn và ban giám khảo: Hoạ sỹ Nguyễn Đình Truyền - Hội viên hội mỹ thuật Việt Nam, Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tại Nghệ An và Trưởng ban Mỹ thuật - Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Tỉnh Nghệ An; ông Phạm Xuân Cần - Nguyên phó bí thư thành uỷ Vinh, Chủ tịch Câu lạc bộ Vinh Xưa; Hoạ sỹ Nguyễn Trọng Hiệp - Hội viên Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Tỉnh Nghệ An, nguyên Trưởng khoa Mĩ thuật - Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An; Hoạ sỹ, Biên tập viên Nguyễn Hữu Tuấn - Báo Nghệ An; đại diện các cơ quan truyền thông, báo chí và hơn 1000 phụ huynh, học sinh.

Các thành viên Ban giám khảo

Sự kiện đồng hành cùng trẻ em Thành phố Vinh tham gia trải nghiệm hoạt động triển lãm với hơn 300 bức tranh về chủ đề thiên nhiên và tham gia vẽ tranh cùng nhiều bạn nhỏ từ 6 đến 15 tuổi và nhiều hoạt động bổ ích.

Cuộc thi mong muốn tạo ra sân chơi cho các em nhỏ yêu thích bộ môn mỹ thuật, khơi dậy tình yêu, niềm tự hào về vẻ đẹp và giá trị của thiên nhiên. Đồng thời truyền bá thông điệp và giá trị của Thiên nhiên, của Thành phố Xanh đến với tất cả quý khách tham gia sự kiện.

Các họa sỹ nhí đang cặm cụi vẽ tranh dự thi.

Cuộc thi đã diễn ra trong không khí vui tươi, lành mạnh; các bài dự thi bám sát được các nội dung, yêu cầu, có tính sáng tạo cao. Các bức tranh được các em học sinh vẽ ngộ nghĩnh, đầy màu sắc bằng màu sáp, màu nước, bút chì màu... với các góc nhìn tưởng tượng bay bổng môi trường xanh. Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích cho mỗi khối, đồng thời mỗi bạn nhỏ tham gia chương trình đều được tặng một chậu cây xanh xinh xắn.

Các em thể hiện những ý tưởng độc đáo trên tác phẩm của mình và được các thành viên trong Ban giám khảo đánh giá rất cao

Anh Đặng Danh Tùng, phụ huynh cháu Đặng Thanh Thủy (8 tuổi) cho biết: 'Cuộc thi là cơ hội cho cháu được thỏa mãn đam mê hội họa, phát triển trí tưởng tượng của cháu đồng thời là cơ hội giúp cháu có thể hiểu rõ hơn về giá trị của thiên nhiên, nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học...”.

Tham gia vẽ tranh tại cuộc thi, em Trần Khánh Huyền (15 tuổi) hào hứng chia sẻ: “Qua hội thi vẽ tranh này, góp phần rèn luyện và phát triển khả năng hội họa, mỹ thuật cho thiếu niên, nhi đồng, tạo sân chơi bổ ích cho chúng em vào dịp cuối tuần”.

Một số hình ảnh ấn tượng tại cuộc thi:

...

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh có thành tích xuất sắc

Một số tác phẩm ấn tượng của các thí sinh tham gia cuộc thi

Tác giả: Hậu Nguyễn

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn