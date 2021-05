Học theo người trúng số, nam thanh niên "ẵm" độc đắc hơn 70 tỷ đồng

Nam thanh niên học theo cách chơi của "tỷ phú" trước và trúng độc đắc hơn 70 tỷ đồng (Ảnh: Đ.V).

Nam thanh niên tên H.B.A.Q (quê Hậu Giang) vừa nhận giải độc đắc Vietlott hơn 70 tỷ đồng. Tấm vé được anh Q. mua tại một điểm phát hành trên đường Trần Văn Hoài (phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Anh Q. cho biết, anh mua vé bao 7 là do ngày 29/4 tại tỉnh Long An có người trúng Jackpot gần 50 tỷ đồng với vé bao 7. Chính vì vậy, anh Q. đã học theo cách chơi này để "thử vận may".

Sau khi biết mình là chủ nhân giải Jackpot hơn 70 tỷ đồng, anh đã không thể ngủ được và chờ trời sáng để đến công ty xổ số làm thủ tục nhận thưởng. Tại lễ trao giải, anh Q. đã ủng hộ 2 tỷ đồng đến các chương trình an sinh xã hội.

Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân trị giá 10% giá trị giải thưởng thì anh Q. sẽ thực lĩnh khoảng hơn 63,1 tỷ đồng. Đây là giải thưởng "khủng" sau gần 2 tháng không có người chơi "giật" giải độc đắc của Mega 6/45.

Trước đó, vào ngày 28/3, Vietlott cũng xác định có một tấm vé trúng độc đắc trị giá hơn 23,5 tỷ đồng, được phát hành tại một điểm bán vé số trên đường Nguyễn Trãi (quận 5, TP.HCM). Ông Q., người trúng thưởng, đã mua ba bộ số và 1 trong 3 bộ số này đã may mắn trúng Jackpot.

