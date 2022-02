Học sinh là F0 tăng cao, TP Vinh chuyển dạy học trực tuyến cấp tiểu học và lớp 6

Ngày 9/2, trao đổi với PV, bà Hoàng Phương Thảo, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vinh cho biết, phòng đã làm đề xuất lên UBND TP Vinh chuyển hình thức dạy học trực tuyến đối với học sinh cấp tiểu học và học sinh lớp 6 vào chiều 9/2.

“Trước tình hình nhiều học sinh nhiễm COVID-19, phòng giáo dục đã làm đề xuất lên UBND TP Vinh chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến. Có thể, trong trưa nay sẽ có quyết định chính thức từ UBND thành phố. Đồng thời, phòng cũng đã thông báo cho các trường để chủ động trong việc chuyển hình thức dạy học trực tuyến”, bà Thảo nói.

Theo Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vinh, đến 9h ngày 9/2, số học sinh trên địa bàn thành phố bị nhiễm COVID-19 là 255 em. Trong đó, có hơn 100 học sinh ở bậc tiểu học. Điều này, do sau Tết một phần các trường học và các đơn vị yêu cầu test nên số lượng bệnh nhân tăng nhanh và con số này sẽ tiếp tục tăng trong một vài ngày tới.

Về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, sáng 9/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 08/02/2022 đến 06h00 ngày 09/02/2022), Nghệ An ghi nhận 1.395 ca dương tính mới với COVID-19 tại 15 địa phương (TP.Vinh: 531, Diễn Châu: 234, Nghi Lộc: 176, Cửa Lò: 106, Quỳnh Lưu: 90, Hưng Nguyên: 73, Anh Sơn: 42, Thái Hòa: 39, Nghĩa Đàn: 32, Tân Kỳ: 24, Thanh Chương: 23, Quỳ Hợp: 11, Hoàng Mai: 8, Kỳ Sơn: 4, Nam Đàn: 2 ).

