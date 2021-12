HLV Park Hang-seo ăn mừng phấn khích khi trúng thưởng

Your browser does not support the video tag.

HV Park Hang-seo ăn mừng cực sung khi trúng thưởng món quà của BTC AFF Cup 2020

Trước bữa ăn của đội tuyển Việt Nam mới đây, đội đã tổ chức bốc thăm may mắn để tìm ra những người được nhận quà từ Ban tổ chức AFF Cup 2020. Do số lượng quà tặng có hạn, không đủ để chia cho tất cả mọi người nên đội tuyển đã chọn hình thức bốc thăm để đảm bảo tính công bằng lại đem về sự hồi hộp, mong chờ cho các tuyển thủ. Hoạt động này giúp tuyển Việt Nam có thêm nhiều niềm vui, tiếng cười trong bữa ăn, ai cũng háo hức ngóng chờ công bố các con số trúng giải.

HLV Park Hang-seo là một trong số những người đã may mắn trúng thưởng. Ông ăn mừng cực vui cùng các trợ lý rồi sắp xếp bác sĩ Trần Anh Tuấn trao quà cho mọi người. Ngay từ úc thầy Park lên bốc thăm, các học trò đã liên tục đùa vui với ông. Các cầu thủ vừa vui vẻ nhận quà vừa trò chuyện rôm rả. Những người được nhận quà có thể kể đến Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Đức Huy, Xuân Trường,...

HLV Park Hang-seo ăn mừng khi trúng thưởng

Cũng trong bữa ăn này, tiền đạo Văn Toàn chiếm spotlight với điệu cười sảng khoái khi buôn chuyện cùng hội Việt Anh, Văn Xuân. Khoảnh khắc khác, anh đùa vui đẩy vai bác sĩ Anh Tuấn để thuận đường đi đến hòm bốc thăm cũng gây chú ý.

19h30 tối nay 6/12, ĐT Việt Nam sẽ ra sân trong trận đấu gặp ĐT Lào ở vòng bảng AFF Cup 2020. Trận đấu đón khoảng 1.000 khán giả.

Văn Toàn cười nắc nẻ

Thanh Thịnh vui sướng

