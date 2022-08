HLV Chelsea và Tottenham suýt đánh nhau sau trận hòa nghẹt thở

Trận derby thành London giữa Chelsea và Tottenham đã diễn ra kịch tính đúng như mong đợi. Cho dù bị đánh giá thấp hơn Tottenham ở trận này, nhưng lợi thế sân nhà và bản lĩnh vốn có đã giúp Chelsea chơi trên chân đội khách trong phần lớn trận đấu.

Phút 19, hai tân binh của Chelsea phối hợp với nhau ghi bàn mở tỷ số. Cucurella đá phạt góc chính xác cho Koulibaly vô-lê cháy lưới Tottenham. Phải đến phút 68, Tottenham mới có bàn gỡ nhờ cú sút xa đẹp mắt của Pierre-Emile Hojbjerg.

Sau bàn thắng của tiền vệ người Đan Mạch, HLV Antonio Conte đã hướng về phía ban huấn luyện Chelsea ăn mừng đầy khiêu khích. Điều này khiến HLV Thomas Tuchel nóng mặt và lao vào xô đẩy Conte. Các thành viên khác của hai đội phải rất vất vả tách các HLV này ra khỏi nhau, trong khi trọng tài chính Anthony Taylor tặng cho mỗi người một thẻ vàng cảnh cáo.

... Tuchel và Conte gây gổ nhiều lần trong và sau trận đấu

Niềm vui của Tottenham không kéo dài được lâu. Phút 77, tận dụng sai lầm của hàng tiền vệ đội khách, Sterling kiến tạo cho Reece James ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Chelsea. Tuy nhiên, kịch tính chưa dừng lại ở đó. Đúng vào phút bù giờ cuối cùng (90+6), Harry Kane bật cao đánh đầu tung lưới Mendy, mang về kết quả hòa 2-2 nghẹt thở cho Tottenham.

Bầu không khí căng thẳng của trận đấu kéo dài sau cả tiếng còi mãn cuộc của trọng tài. Khi làm thủ tục bắt tay sau trận, Thomas Tuchel bất ngờ nắm chặt tay Antonio Conte để dằn mặt. HLV người Italia lập tức nổi điên và hét vào mặt đối thủ. Hai chiến lược gia hàng đầu thế giới một lần nữa suýt lao vào đánh nhau nếu không có sự can ngăn của các trợ lý. Lúc này, trọng tài Taylor quyết định rút thẻ đỏ với cả hai.

Với thẻ đỏ này, Tuchel và Conte có nguy cơ lớn bị cấm chỉ đạo trận đấu tiếp theo của Chelsea và Tottenham tại Ngoại hạng Anh.



Tác giả: A Phi

Nguồn tin: Báo Tiền Phong