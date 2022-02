Hiện trường nơi kẻ thủ ác nổ súng kinh hoàng vào cặp vợ chồng ở Thái Nguyên

Sáng 15/2, tại địa bàn xã Dân Tiến (huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương. Nạn nhân bị bắn tử vong là ông Lê Văn Tới (51 tuổi), còn vợ ông Tới là bà Phạm Thị Đoàn bị bắn trọng thương hiện đang được cấp cứu. Kẻ nổ súng là Lê Văn Hữu sau khi gây án đã tự sát. Theo ghi nhận của PV, hiện trường vụ án nằm sát nhà Lê Văn Hữu.

Căn nhà gia đình Hữu sinh sống nằm cạnh nhà anh Lê Văn V. (SN 1992, con trai vợ chồng ông Lê Văn Tới), 2 nhà chỉ cách nhau con đường bê tông rộng khoảng 3 mét. Vào sáng hôm qua, khi vợ chồng ông Tới đang xây tường rào cho anh V. thì bất ngờ bị Hữu bắn thương vong.

Khoảng sân trước nhà anh V. nằm sát với nhà Hữu. đây cũng là khu vực bà Phạm Thị Đoàn bị bắn trọng thương. Tại sân, nhiều đồ đạc phục vụ việc xây dựng còn ngổn ngang.

Từ nhà ông Tới đến nhà Hữu cách nhau khoảng 100 mét.

Bờ tường rào của gia đình anh V. còn đang xây dựng dở dang. Theo một số hàng xóm, giữa gia đình ông Tới và Lê Văn Hữu trước đây xảy ra mâu thuẫn liên quan đến vấn đề tiền bạc. Cụ thể là con trai ông Tới mượn tiền của Hữu nhưng chưa trả hết.

VIDEO: Hiện trường vụ nổ súng bắn 2 vợ chồng hàng xóm rồi tự sát ở Thái Nguyên (Anh Hùng)

Vật liệu xây dựng còn vương vãi quanh nhà anh V.

Từ tầng 2 nhà Hữu có thể quan sát rõ nhà anh Lê Văn V. đây cũng chính là nơi Hữu gây án vào sáng hôm qua.

Sau khi bắn vợ chồng ông Tới thương vong, Hữu đã nổ súng tự sát. Tại phần cửa tầng 2 của ngôi nhà vẫn còn vương vết máu của nghi phạm. Phần lan can tầng 2 này dài gần 4 mét, rộng khoảng 1,2 mét là nơi để trồng cây cảnh, hoa lan. Bên ngoài lan can được gia cố bằng lớp sắt inox và trồng cây cảnh.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, Hữu chưa có tiền án, tiền sự gì. Gia đình y có kinh tế bình thường, đối tượng chủ yếu làm nông nghiệp và làm tự do.

Trong chiều nay, hàng trăm người thân, người dân địa phương tới chia buồn và tiễn đưa ông Tới về nơi an nghỉ.

