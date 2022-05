Hết đạo nhái không xin lỗi, Ngọc Trinh mất giá "Nữ hoàng nội y" với đồ lót nhăn nhúm

Ngọc Trinh là 1 trong những cái tên có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Các tài khoản của cô có lượng người theo dõi vô cùng khủng và chinh phục cộng đồng mạng với những content độc đáo. Không thể phủ nhận Ngọc Trinh rất chịu chi cho các concept thời trang của mình nhưng đôi lúc, cô cũng khiến dân tình ngao ngán vì những lần "đạo nhái" trắng trợn.

Sự việc cô nàng mặc chiếc váy được ăn cắp ý tưởng từ thương hiệu REN đã bùng lên được vài tuần. Nhưng cho tới nay, dân tình vẫn chưa nguôi ngoai trước sự việc mất mặt này.

Cô nàng cũng đã lên tiếng trực tiếp rằng mình không xin lỗi và không gỡ ảnh trên trang cá nhân vì cách hành xử được cho là... thô lỗ của thương hiệu quốc tế - người đã thiết kế đồ cho cặp chị em Kylie Jenner và Kendall Jenner. Mặc đồ được ăn cắp chất xám đã là 1 điều không nên nhưng Ngọc Trinh lại có cách xử sự như thể mình là người bị hại lại càng khiến netizen sục sôi. Mỗi bài đăng tiếp theo của cô nàng đều bị dân tình bắt xin lỗi nhưng dường như "Nữ hoàng nội y" vẫn làm lơ như chưa có chuyện gì.

Không rõ Ngọc Trinh đi chơi bao nhiêu ngày nhưng số bài đăng khoe phong cách thời trang bikini của cô trên instagram đã vượt 10 đầu ngón tay. Cô nàng hí hửng khoe nhiều set áo tắm có thiết kế lạ mắt. Tuy nhiên, trong đó có 1 set đồ cẩu thả và trông luộm thuộm không hề xứng với danh xưng "Nữ hoàng nội y" chút nào.

Cô nàng diện set nội y mang phong cách thể thao. Item được thiết kế nền vải trơn, nhấn nhá với đường chữ logo ở viền áo lót và quần lót này đang là hot trend những năm nay.

Người đẹp kết hợp cùng với áo khoác sơ mi hờ hững và chụp ảnh theo bối cảnh như thể vừa bước từ bồn tắm ra. Ai cũng biết Ngọc Trinh có vóc dáng đẹp, tuy nhiên, không phải lúc nào, hình thể cũng cứu cô khỏi lỗi mặc nội y nhăn nhúm.

...

Set đồ có lẽ như quá rộng so với số đo cơ thể của cô nàng sinh năm 1989. Phần quần lót bị rộng, áo ngực không ôm và tôn dáng ngực, đường may nhăn nheo xấu tệ. Câu hỏi đặt ra lúc này không biết rằng set đồ này do người đẹp chọn nhầm size hay lại mua phải... đồ nhái?

Nếu không nhắc tới những thị phi đạo nhái vừa qua thì phong cách phối đồ đi biển lần này của Ngọc Trinh rất đáng học hỏi. Cô nàng biến hoá đa dạng với nhiều outfit với nhiều tính chất khác nhau, từ nữ tính tới cá tính, gợi cảm đều có cả.

Ngọc Trinh trên bãi biển với outfit đậm chất thể thao là mix bikini cọng thun màu sắc bên trong và áo phông oversize bên ngoài. Trong khi đó, phụ kiện đi kèm là mũ lưỡi trai, túi xách Prada và giày sneakers rất trendy.

Nếu yêu thích nét sexy theo style "cảm giác mạnh", bạn có thể phối áo tắm cọng thun theo kiểu mặc ngược như Ngọc Trinh. 1 chiếc khăn turban mix theo style cướp biển mặc kèm quần jeans cạp cao lại vô cùng bắt mắt.

Đầu tư hơn cho những tấm hình đăng mạng xã hội, bạn có thể sắm sửa thêm loạt phụ kiện như boots, mũ đội đầu. Combo phụ kiện có vẻ như không liên quan nhưng lại làm cho shoot hình có độ hút mắt tuyệt đối.

Nữ tính, bánh bèo thì bạn có thể tìm tòi các thiết kế thắt nơ, tạo hình bướm trước ngực. Chiếc quần cạp cao có chút cổ điển sẽ ôm bụng, hack dáng cho những ai chưa tự tin lắm về vòng 2.

Nguồn tin: thoidaiplus.suckhoedoisong.vn