Hẹn vào khách sạn tâm sự, nữ sinh 21 tuổi bị bạn trai quen qua mạng quay 'clip nóng' tống tiền

Ngày 22/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng (TP. Cần Thơ) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Văn Huyền (30 tuổi, ngụ xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu, ngày 6/1, một nữ sinh 21 tuổi (ngụ quận Cái Răng) đã tố cáo bị Huyền dùng "clip nóng" để cưỡng đoạt tài sản.

Qua quá trình điều tra, công an xác định Huyền và nữ sinh này quen nhau qua mạng xã hội. Sau đó, hai người hẹn nhau đến khách sạn "tâm sự". Tại đây, Huyền lén quay lại clip nhạy cảm của nạn nhân. Sau đó, đối tượng nhắn tin yêu cầu nữ sinh phải đưa 10 triệu đồng và đến khách sạn ngủ qua đêm.

Do lo sợ, nữ sinh đã chấp nhận yêu cầu này, đồng thời trình báo cơ quan công an. Cả hai hẹn gặp tại một khách sạn trên địa bàn phường Hưng Phú (quận Cái Răng). Khi Huyền đang nhận tiền từ nữ sinh thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang.

