Hé lộ chân dung đối tượng bắn 3 phát súng vào xe ô tô "thánh chửi" Dương Minh Tuyền

Những ngày qua sự việc xe ô tô của "thánh chửi" Dương Minh Tuyền (SN 1986), trú tại khu 5, phường Tiền An (TP. Bắc Ninh) bị bắn tại thị trấn Thanh Miện (Hải Dương) khi Tuyền về ăn tân gia tại đây được dư luận quan tâm.

Đến thời điểm này, cơ quan công an đã làm rõ được 2 đối tượng liên quan đến vụ việc trên gồm: Lã Văn Linh (SN 1999), trú tại thôn 6, xã Ba Trại, huyện Ba Vì và Hồ Văn Khoa (SN 1992), trú tại thôn Thái Phụ, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn (cùng TP. Hà Nội). Tuy nhiên, đối tượng Khoa đang bỏ trốn và Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng.

Chân dung Hồ Văn Khoa - đối tượng cầm súng bắn xe ô tô Dương Minh Tuyền. Ảnh: TL

Trong vụ việc này, Linh được xác định là người điều khiển xe máy. Còn Hồ Văn Khoa là người ngồi sau cầm súng bắn 3 phát về phía xe ô tô của Dương Minh Tuyền. Được biết, Hồ Văn Khoa có kênh YouTube thu hút nhiều người đăng ký theo dõi. Thời gian gần đây, Khoa được nhiều người biết đến sau màn đấu khẩu với Dương Minh Tuyền trên mạng xã hội.

Theo cơ quan công an, nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên do Dương Minh Tuyền và Hồ Văn Khoa xảy ra mâu thuẫn từ trước dẫn đến nhiều lần chửi, thách thức nhau trên mạng xã hội. Sau đó, 2 người hẹn nhau vào chiều 4/1 về ăn cỗ tân gia nhà L.V.T (SN 1982, xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện) giải quyết mâu thuẫn. Do Khoa không về được nên Tuyền livetream trực tiếp xúc phạm thách thức Khoa.

Vết đạn hoa cải găm trên xe ô tô của Dương Minh Tuyền. Ảnh: TL

Thấy vậy, Khoa đã rủ Linh về thị trấn Thanh Miện và gây ra vụ việc trên. Lúc này, Lã Văn Linh điều khiển xe Wave màu đen không biển số từ Hà Nội về thị trấn Thanh Miện đón Hồ Văn Khoa. Sau đó, Linh đã chở Khoa đến khu vực ô tô biển số 99A-286.58 của Dương Minh Tuyền đang đỗ ở gần quán Karaoke Tuấn Anh (khu vực vườn hoa chéo trên trục đường 392) và cả 2 đều đeo khẩu trang.

Hồ Văn Khoa ngồi sau xe cầm súng bắn đạn hoa cải 3 phát về phía đầu ô tô của Dương Minh Tuyền. Nổ súng xong, Linh chở Khoa bỏ chạy về Hà Nội. Thời điểm Khoa nổ súng trong ô tô có Nguyễn Văn Năm (SN 1995, bạn của Tuyền) đang ngồi ở ghế phụ sạc điện thoại, còn Tuyền không có mặt trong xe.

Đối tượng Lã Văn Linh (áo đen) được xác định là người chở Hồ Văn Khoa. Ảnh: V.Tú

Sau hơn 40h tập trung điều tra, đến 16h30 chiều 06/01, cơ quan điều tra đã xác định và triệu tập Lã Văn Linh lên làm việc. Tại cơ quan công an, Linh khai nhận sự việc như trên.

Được biết, Dương Minh Tuyền nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh "Thánh chửi" trước khi bị TAND TP. Bắc Ninh tuyên phạt 32 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản vào tháng 4/2017.

