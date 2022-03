Hàng loạt clip nhạy cảm của các cặp vợ chồng hack từ camera nhà riêng được rao bán công khai

Trên mạng xã hội Telegram gần đây xuất hiện nhiều hội nhóm với chủ đề mua bán các clip từ việc hack camera của các gia đình tại Việt Nam. Các nhóm này thu hút đông đảo số lượng lớn các thành viên tham gia.

Một nhóm trên mạng xã hội này giới thiệu: "Để đáp ứng nhu cầu của anh em, hiện bên mình có nhóm với hơn 400 QR Cam và còn cập nhật thường xuyên với giá cả hợp lý. Phần mềm bên mình quét liên tục từ nam ra bắc, mọi ngóc ngách. Từ nhà vệ sinh, ghế sofa, phòng ngủ, phòng tắm, phòng khách, khách sạn...".

Bài đăng rao bán cho người dùng muốn xem các clip hack từ camera gia đình

Theo tờ Lao Động, khi liên hệ với các tài khoản trên, người dùng sẽ được yêu cầu đóng khoản phí để nhận về các mã code phục vụ cho việc xem clip.

Tài khoản P.H cho biết, mức phí được đóng theo các mức: 350 nghìn đồng/3 tháng, 600 nghìn đồng/6 tháng và 800 nghìn đồng được sử dụng vĩnh viễn. Số tiền thanh toán được các đối tượng quy đổi thành thẻ nạp điện thoại hoặc chuyển khoản vào một tài khoản ngân hàng.

Những màn giới thiệu, rao bán các clip từ việc hack camera gia đình. Ảnh: Infonet



Sau khi chuyển tiền, người dùng sẽ được tài khoản P.H thêm vào 1 nhóm riêng tư có tên "nhóm Vip hack camera".

Theo thống kê sơ bộ, trong nhóm này đã được đăng tải hơn 300 mã code. Các thành viên cũng được hướng dẫn lưu các mã code trên về máy và tải ứng dụng Hik-Connect để quét các mã code sau đó xem trực tiếp camera được hack từ các gia đình.

Thử quét một mã code qua ứng dụng Hik-Connect chúng tôi thấy xuất hiện 1 loạt danh sách các camera có ghi nội dung: phòng bay, phòng ngủ, phòng vệ sinh, phòng khách...

...

Bấm vào nội dung phòng khách thấy xuất hiện một video được phát tại một phòng khách của một gia đình. Thời gian trên camera trùng với thời gian thực tế. Tuy vậy không thể xác định được địa điểm video ghi lại là ở đâu.

Chuyên gia an ninh mạng nói gì?

Trao đổi với Infonet, Chuyên gia an ninh mạng Ngô Trường An, cho biết camera gia đình tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về an ninh bảo mật quyền riêng tư cá nhân.

“Hacker có thể dùng các ứng dụng và công cụ để khai thác các lỗ hổng bảo mật của camera, chiếm quyền quản trị và khai thác dữ liệu trái phép mà không cần sự đồng ý của chủ nhà. Đó là lý do nhiều gia đình bị hack các clip nhạy cảm”, chuyên gia Trường An giải thích.

Để phòng trường hợp bị hack camera, chuyên gia khuyến cáo 3 biện pháp để bảo mật an ninh, giúp người dùng được an toàn khi sử dụng.

1. Người dùng nên đầu tư và sử dụng camera có thương hiệu uy tín, bởi những loại giá rẻ thường tiềm ẩn nguy cơ cao bị trích xuất dữ liệu.

2. Người dùng cần thường xuyên cập nhật firmware (phần mềm cơ bản) mới nhất chính hãng cho camera để vá các lỗ hổng bảo mật, bật chế độ bảo vệ 2 lớp 2FA đối với tài khoản quản trị camera, đặt mật khẩu truy cập và bật chế độ mã hóa dữ liệu AES đối với video mà camera ghi lại.

3. Người dùng cần ghi nhớ và áp dụng thủ thuật đối với các không gian có tính riêng tư cao như phòng ngủ. Khi cần sự riêng tư, chúng ta nên ngắt nguồn điện của camera khu vực đó hoặc dùng vật dụng màu đen che kín mắt camera để đảm bảo chống hacker tuyệt đối.

Hơn hết, người dùng cần trang bị cho mình những kiến thức thiết yếu về an toàn công nghệ thông tin để quản trị vận hành camera an toàn, tránh những lỗ hổng cho hacker xâm nhập.

Nguồn tin: saostar.vn