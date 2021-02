Hai thanh niên đột nhập vào đình, vô hiệu hóa camera, trộm hòm công đức

Tang vật của vụ án. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Ngày 14/2, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết mới đây, Đội CSHS Công an TP. Uông Bí vừa phối hợp cùng Công an phường Yên Thanh (TP. Uông Bí) điều tra, làm rõ một vụ trộm cắp tài sản tại đình Bí Giàng.

Trước đó, khoảng 7h30’ ngày 11/2, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc đình Bí Giàng bị kẻ gian đột nhập lấy trộm hòm công đức, Công an phường Yên Thanh đã phối hợp với Đội CSHS Công an TP. Uông Bí tiếp nhận vụ việc.

Qua công tác rà soát đối tượng và bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 8h30’cùng ngày lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Mông Văn C. (SN 2005, hộ khẩu thường trú tại xã An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) và Nguyễn Văn T. (SN 2005, hộ khẩu thường trú tại tổ 16, khu 5B, phường Quang Trung, TP. Uông Bí). Tang vật thu giữ gồm 2.887.000 đồng và 1 con dao bấm.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận vào đêm ngày 10/2 đã đột nhập vào đình Nghè Bí Giàng qua đường ô thoáng cửa chính và vô hiệu hóa hệ thống camera, sau đó trộm cắp hòm công đức đưa ra khu đô thị Tân Thành để phá hòm, lấy đi số tiền 2.887.000đ để tiêu sài.

Theo cơ quan chức năng, C. và T. là thanh thiếu niên hư, thường xuyên chơi bời lêu lổng, thiếu sự quản lý giáo dục của gia đình.

Tác giả: Tuấn Khang

Nguồn tin: Báo GD&TĐ