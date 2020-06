Hải Phòng: Bắt khẩn cấp nghi phạm dùng kéo sát hại đồng nghiệp

Tối 4/6, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Hải An vừa tạm giữ Nguyễn Đức Hoàn, nghi phạm dùng hung khí sát hại đồng nghiệp tại khu vực cổng chính Công ty TNHH JK NIPPON (khu công nghiệp Đình Vũ, quận Hải An).

Sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ ngày 4/6 tại khu vực cổng chính Công ty TNHH JS Nippon, (thuộc KCN Đình Vũ, quận Hải An, TP. Hải Phòng). Theo những người chứng kiến vụ việc, vào khoảng thời gian trên, anh Phạm Mạnh Hùng, SN 1988 (quê quán Quỳnh Phụ, Thái Bình) và Nguyễn Đức Hoàn, SN 1967, ở quận Hải An, Hải Phòng đều là bảo vệ tại công ty TNHH JS Nippon đã xảy ra mẫu thuẫn.

Sau đó, Hoàn đã dùng kéo và tua vít đâm anh Hùng. Hậu quả, anh Hùng tử vong trên đường đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp. Quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi ghi nhận, nạn nhân nằm gục trước cổng Công ty, cùng các dấu vết máu, hung khí gây án là kéo, tua vít, mũ bảo hiểm. Khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân tử vong do mất máu cấp từ vết thương do vật sắc nhọn gây ra.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, cả Nguyễn Đức Hoàn và P.M.H. đều là bảo vệ thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ ALSOK Việt Nam.

Công an quận Hải An áp dụng lệnh tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Đức Hoàn và đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

