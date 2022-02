Hai em nhỏ mồ côi vì Covid-19 mong có căn nhà lành lặn để thờ cha

Nghèo khó, cha mẹ 2 em Phạm Gia Chi Bảo (16 tuổi) và Phạm Ngọc Yến (10 tuổi) rời quê từ phường Trường Long, quận Ô Môn, TP Cần Thơ lên Tiền Giang làm công nhân gần chục năm nay. Từ nhỏ anh em Bảo và Yến đã cùng cha mẹ sống trong căn phòng trọ chật hẹp, cuộc sống tuy không được đủ đầy nhưng luôn đầm ấm.

Đến giữa năm ngoái, dịch bệnh căng thẳng nên Bảo và Yến được cha mẹ gửi về quê nhờ bà nội trông nom. Rồi cha các em là anh Phạm Hoàng Mai Đến (39 tuổi) không may mắc Covid-19 và không qua khỏi. Mẹ các em là chị Lương Thị Diệu (35 tuổi) cũng bị lây bệnh rơi vào nguy kịch, dù vượt qua được nhưng sức khỏe giảm sút nhiều.

Ngôi nhà rách nát đến mức không còn ở được nữa của gia đình chị Diệu (Ảnh Nguyễn Cường).



Khỏi bệnh, chị Diệu ôm tro cốt chồng về quê. Ngôi nhà mái tôn, vách lá, nền đất, không có cửa chính, cũng chẳng có cửa sổ trống huơ trống hoác sau nhiều năm thiếu hơi người giờ đã xuống cấp đến mức chẳng thể ở được nữa. Bàn thờ không có chỗ để kê nên di ảnh anh Đến đành phải gửi hương khói bên nhà em ruột.

Cha mẹ anh Đến cũng không có nhà ở riêng mà ở cùng trong nhà người con út. Khi mới chỉ có Bảo và Yến về quê, dù nhà có chật chội nhưng vẫn sắp xếp được chỗ ngủ. Lúc chị Diệu về để tang chồng, sau khi soạn một chỗ thờ anh Đến thì ngôi nhà chẳng còn góc nào nữa.

Bất đắc dĩ, chị Diệu buộc phải kê một chiếc giường trong ngôi nhà rách nát của gia đình, những ngày mưa gió thì căng tấm nilon lên che chắn. Để tang chồng mới hơn chục ngày, cuộc sống bí bách đã buộc chị lại phải rời quê đi tìm việc, lần này chị đi Sóc Trăng.

Di ảnh của anh Đến phải gửi thờ bên nhà em ruột (Ảnh: Nguyễn Cường).



Trong nhà người chú đã quá chật chội chẳng còn chỗ để ngồi học, thời gian học online, anh em Bảo ôm sách vở về nhà của gia đình mình. Những ngày nắng thì không sao, nhưng những hôm mưa gió căn nhà chẳng có chỗ nào để trốn thì việc học đành đứt quãng.

Tết này anh em Bảo chẳng có quần áo mới, mẹ về ở cùng được 4 hôm thì lại đi nên hai đứa trẻ chẳng thể nào vui nổi. Những lúc thấy hai đứa trẻ đứng lặng im cạnh bờ kênh khiến người lớn không khỏi xót xa.

Gia Bảo đã lớn nên rất hiểu chuyện, hàng ngày ngoài việc tự giác học hành và bảo ban em gái, cậu bé cũng giúp đỡ bà nội nấu ăn, giặt giũ, dọn nhà cửa.

"Ông bà con cũng lớn tuổi rồi nên con cố gắng làm hết việc nhà để bà được nghỉ ngơi. Con cũng bảo em gái cố gắng học tốt để mẹ đi làm xa được yên lòng. Con thương mẹ lắm, nhưng giờ ngoài những việc đó thì con cũng không biết làm gì hơn được", Bảo bùi ngùi nói.

Ba bà cháu bên trong ngôi nhà rách (Ảnh: Nguyễn Cường).

Bà Nguyễn Thị Hồng Lắm (61 tuổi, mẹ anh Đến) nói trong chua xót: "Con trai tôi vốn nó yếu, bao năm qua nghèo khó, đến lúc chết thì cái nhà cũng chẳng còn mà thờ. Con dâu khỏi bệnh mới mấy ngày lại đã phải đi làm nữa, tết nó về có mấy ngày lại đi rồi.

Tôi cầu mong các nhà hảo tâm gần xa giúp cho các cháu tôi có được cái nhà kín trên bền dưới cho các cháu có chỗ ngủ, chỗ học, cho cha nó có chỗ thờ để mẹ nó an tâm".

Tâm sự qua điện thoại chị Diệu cho biết, do di chứng Covid-19 nên sức khỏe không được như trước, ráng làm nhưng không nổi, không tăng ca được, khi nào cũng mệt mỏi, khó thở. Dù vậy vì lương không cao, không đủ chi phí nuôi con nên chị cũng không dám nghỉ ngày nào. Hiện chị Diệu đang nhờ người quen và công an, chính quyền địa phương tìm giúp một công việc phù hợp.

Thiếu úy Trịnh Hải Đăng - Công an phường Trường Long cho biết hoàn cảnh các cháu của bà Lắm thuộc diện khó khăn nhất ở địa phương, rất ngặt nghèo, cần được hỗ trợ khẩn cấp. Địa phương đã có nhiều hỗ trợ nhưng cũng không giải quyết được hết những khó khăn trước mắt cho gia đình, sắp tới Công an phường sẽ hỗ trợ tìm việc gần nhà cho chị Diệu tiện chăm sóc các con hơn.

"Thành phố và địa phương đã rất quan tâm, có các phần quà cho các cháu đón tết. Công an thành phố, công an quận, công an phường đều rất quan tâm, giúp đỡ các cháu.

Tuy nhiên hiện nay hoàn cảnh 2 cháu Bảo và Yến rất khó khăn khi cha đã mất, nhà nghèo nên mẹ phải đi xa làm ăn. Các cháu vừa thiếu thốn vật chất, thiếu cả tình thương, sự bảo ban của cha mẹ.

Địa phương rất mong các cháu sớm nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng để có được điều kiện phát triển tốt hơn. Thay mặt công an và chính quyền địa phương, tôi chân thành cảm ơn những nhà hảo tâm đã và sẽ hỗ trợ cho các cháu, cũng xin chúc mọi người sang năm mới nhiều sức khỏe và thành công", Thiếu úy Đăng nói.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về Bà Lương Thị Diệu Địa chỉ: Khu vực Trường Trung, phường Trường Lạc, quận Ô Môn, TP Cần Thơ. ĐT: 077651471

