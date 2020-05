Hai bé trai song sinh ung thư máu từng ngày giành giật sự sống

Nguyễn Đặng Minh Khôi và Nguyễn Đặng Minh An là hai cậu con trai sinh đôi kháu khỉnh của anh Nguyễn Văn Thành (SN 1986), trú tại số 9, ngách 1, ngõ 2, khối Mai Hắc Đế, thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Thật xót xa khi cả hai bé đều mắc bệnh ung thư máu, phải sống cách xa nhau. Anh trai ở lại Hậu Giang quê mẹ trong khi em trai về với bố tại Nghệ An.

Cuộc chia tay đẫm nước mắt

Anh Thành bộc bạch, năm 2015, anh gặp chị Chân (quê Hậu Giang) làm nhân viên một quán cà phê tại TP.HCM. Khi ấy anh làm nghề thợ mộc. Hai anh chị quý mến, thương nhau, cùng dọn về ở chung một nhà tại huyện Hóc Môn.

Chị Chân có bầu cho đến ngày gần sinh thì về quê mẹ ở Hậu Giang sắm sửa, chuẩn bị cho cuộc vượt cạn. Giữa tháng 10/2016, chị Chân sinh hạ được 2 bé trai kháu khỉnh.

Cha con anh Thành đang ở nhờ một góc nhà bà nội nằm trong hẻm sâu thị trấn Nam Đàn, chống chọi với bệnh ung thư máu quái ác

Sinh con xong, anh Thành và chị Chân cùng hai bên nội ngoại tổ chức đám cưới trong niềm vui lớn. Vậy nhưng, hạnh phúc chẳng tày gang. Hơn 3 tháng sau, anh chị lại quyết định chấm dứt vì cảm thấy cuộc sống không tìm được tiếng nói chung. Chỉ thương hai anh em Minh Anh và Minh Khôi phải rời xa nhau lúc mới hơn 3 tháng tuổi.

Bà Phan Thị Nga (SN 1957, bà nội 2 đứa trẻ) ngậm ngùi kể: "Ngày hai cháu chào đời, bà rất vui và hạnh phúc. Ai cũng chúc phúc cho Thành và Chân may mắn có được 2 người con khoẻ mạnh".

Vậy mà do tình cảm của hai đứa “rạn nứt”, bà Nga đành lặn lội từ Nghệ An vào Hậu Giang đưa cháu hơn 3 tháng tuổi về quê nuôi dưỡng.

Bà Nga và bé Minh Khôi ở trong căn nhà nhỏ khoảng 20m2 lợp tôn nóng bức

Nguyện vọng của gia đình bà Nga là được đưa 2 cháu về chung sống một nhà. Tuy nhiên, bà ngoại quyết định mỗi bên nội ngoại nuôi một cháu.

“Chân bảo, mẹ cứ đưa cháu về, sau này con sẽ đưa con ra với mẹ cho có anh, có em. Tôi nói bà ngoại nuôi được hai cháu thì tôi để lại, bà đừng chia cắt 2 đứa nhỏ như vậy...”, bà Nga đau xót.

Bé Minh Khôi thường khóc nấc nghẹn vì sợ mỗi khi chuẩn bị ra Hà Nội xạ trị

"Ngày chia tay tôi cứ ôm lấy hai đứa khóc nấc lên, đau như đứt từng khúc ruột. Hai đứa bé xíu đỏ hỏn, có tội tình gì mà chia cắt chúng nó". Thương con, thương cháu bà Nga khóc than nhiều đêm ròng không thể chợp mắt, bà mất ngủ triền miên.

Bất hạnh chưa buông tha khi sau 3 năm, hai đứa trẻ bị phát hiện mắc bệnh ung thư máu hiểm nghèo, ngày đêm chịu đau đớn hành hạ.

Bệnh tật, nghèo đói bủa vây

Một ngày tháng 9/2019, bé Minh Khôi trở chứng nóng sốt bất thường, người thân chuyển xuống Bệnh viện Nhi tỉnh Nghệ An kiểm tra thì phát hiện cháu bị bạo bệnh cần chuyển tuyến ra Hà Nội điều trị.

8h sáng thứ 7 ngày hôm sau, bác sĩ ở Viện Nhi Trung ương thông báo cháu Khôi bị bệnh bạch cầu cấp.

"Nghe bác sĩ nói tôi sốc và buồn cùng cực, nghĩ quẩn về số phận của con, của cháu mình sao mà kém may mắn vậy. Khi biết Khôi bị ung thư máu, tôi gọi điện báo cho mẹ Minh Anh đưa con đi kiểm tra sức khoẻ ở bệnh viện thì phát hiện bệnh bạch cầu cấp", bà Nga nhớ lại.

Hình ảnh bé Minh Khôi tóc rụng từng nhúm nằm điều trị tại BV Nhi Trung ương Hà Nội

Anh Thành khi ấy đang làm thợ mộc ở Sài Gòn phải bỏ việc, bắt xe gấp ra Hà Nội chăm con.

“Thời gian đầu tôi bị sốc tâm lí khi bác sỹ thông báo phác đồ điều trị truyền hoá chất cho cháu hơn 3 năm. Mỗi lần chọc tuỷ truyền hoá chất là con đau vật vã, khóc nấc nghẹn không thành tiếng. Thương con còn quá nhỏ mà phải chịu áp lực truyền hoá chất đau đớn”, anh run run.

Đến nay, anh Thành đã hơn 10 lần đưa con từ Nghệ An ra Hà Nội xét nghiệm, xạ trị, tiêm thuốc mỗi lần ít nhất là 2 ngày và nhiều nhất là gần 2 tháng.

BV Nhi Trung ươnghẹn tái khám, xạ trị cho bé Minh Khôi sẽ ra Hà Nội vào ngày 5/6/2020

Gia đình bà Nga, anh Thành thuộc diện hộ cận nghèo. Mấy mẹ con bà cháu sống trong căn nhà cũ kĩ, nằm trong con hẻm sâu ở thị trấn Nam Đàn.

Ngày trước, bà Nga một tay bồng cháu, tay quang gánh bún ra ở gần cổng chợ Sa Nam bán mỗi ngày. Mới đây, bà thuê lại được một góc nhỏ bày hàng, có chỗ cho khách ra vào ngồi ăn uống. Mỗi ngày qua đi, gánh bún của bà kiếm được vài trăm ngàn đồng đều dồn hết vào nuôi cháu.

Trưa hè nóng bức, bà Nga một tay bồng cháu với gánh bún của mình ở góc chợ Sa Nam

“Ước nguyện của tôi là hai đứa nhỏ được về sống một nhà. Ngày chia tay 3 năm trước tôi khóc ngày khóc đêm cạn nước mắt. Giờ đây hai cháu bị bệnh hiểm nghèo, tôi mong được mọi người giúp đỡ, chia sẻ để sớm chữa lành bệnh cho các cháu. Những lúc cháu tiêm hoá chất, tôi chỉ biết chắp tay cầu xin trời đất mong cháu đừng khóc, đừng vật vã mà bà xót lắm", người bà tội nghiệp ao ước.

Chủ tịch UBND thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn) Nguyễn Hồng Hải cho biết, hoàn cảnh gia đình bà Nga thuộc hộ cận nghèo, khó khăn bây giờ là chi phí hàng tháng chữa trị ung thư cho cháu rất tốn kém. Chỉ mong các nhà hảo tâm chia sẻ, đồng hành cùng với gia đình cháu bé.

Ai cũng mong có một phép màu sẽ đến với hai đứa trẻ song sinh tội nghiệp: Sớm thoát qua những ngày tháng bạo bệnh, được lớn lên, vui chơi, học hành và trưởng thành như bao trẻ thơ cùng trang lứa.

Tác giả: Bảo An

Nguồn tin: Báo Vietnamnet