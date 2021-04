Hà Tĩnh: Xe nghi quá khổ, quá tải “thông chốt” thách thức lực lượng CSGT

Ngày 19/02/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 12/NQ-CP về việc tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 – 2021, kéo giảm tai nạn giao thông…Chính phủ cũng đã yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, đẩy mạnh triển khai các đề án, dự án bảo đảm môi trường, trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông.

Tuyến đường QL1A là con đường huyết mạch, cầu nối kinh tế đặc biệt quan trọng nối liền hai đầu Bắc - Nam của nước ta. Hàng ngày trên tuyến đường này có hàng trăm lượt xe qua lại. Đặc biệt trên QL1A chạy qua địa bàn Hà Tĩnh, điển hình qua địa phận các huyện Thạch Hà, huyện Can Lộc, TX. Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân thời gian vừa qua. Sau dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu tòa soạn Sức Khỏe và Môi Trường nhận được nhiều thông tin phản ánh của người tham gia giao thông trên tuyến đường này tồn tại nhiều vấn đề đáng quan ngại về an toàn giao thông, môi trường ngày càng bị ô nhiễm nặng nề bởi khói bụi, rơi vãi,..

Qua phản ánh của người tham gia giao thông, sau nhiều ngày PV Sức khỏe và Môi trường đã có mặt trên tuyến quốc lộ 1A đoạn Km (486+354) thuộc phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, ghi nhận, phối hợp cùng lực lượng tuần tra kiểm soát thuộc Phòng CSGT Hà Tĩnh ( Đội phía Bắc) để tìm hiểu vấn đề phản ánh và nắm bắt tình hình thực tế.

Chỉ trong vòng ít phút có mặt tại tuyến đường mà người dân phản ánh, phóng viên chứng kiến hàng chục xe tải ben chở vật liệu đá, cát…chạy với tốc độ cao, theo quan sát, tất cả những chiếc xe tải trên đều được cơi nới, nâng thành thùng, chở quá khổ, có dấu hiệu quá tải; nhiều xe chở đá, cát được phủ bạt sơ sài, làm rơi vãi dọc đường, khiến bụi bẩn mịt mù và cung đường này luôn trong tình trạng ô nhiễm nặng nề. Một phần tình trạng ô nhiễm môi trường gây nên bởi vì dọc tuyến đường này đang tồn tại hàng loạt mỏ đá, mỏ cát đang hoạt động. Và các mỏ này luôn trong tình trạng bất tuân bảo vệ môi trường. Cụ thể, tại km 487+ 818 thuộc xã Vượng Lộc, Tx. Hồng Lĩnh nơi đây gồm có 5 mỏ đá cũng tại km 474+978 thuộc xã Xuân Lam gồm có 5 bãi tập kết mỏ cát.

Xe chở vật liệu chạy với tốc độ cao.

Trao đổi với PV. Ông L.V.T người dân tại xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) bức xúc cho biết: “Tình trạng ô nhiễm môi trường, phóng nhanh vượt ẩu, rơi vãi, các xe chở cồng kềnh, be vượt thành thùng, che đậy sơ sài, qua lại trên tuyến đường này đã diễn ra rất lâu, tại nạn giao thông thì xảy ra như cơm bữa. Vấn đề này gây nhiều nhức nhối cho người dân, người dân chúng tôi ra đường luôn nơm nớp lo sợ tai nạn giao thông gây ra do những phương tiện như vậy”.

Việc xe tải quá khổ, quá tải "tung hoành" đã được phản ánh từ lâu, nhưng thực trạng này vẫn liên tục tiếp diễn. Đặc biệt hơn, những "hung thần" này luôn chạy với tốc độ cao gây bức xúc cho nhiều người, người tham gia giao thông, người dân sinh sống trên các tuyến đường này.

Theo ghi nhận ngày từ ngày 24/03/2021 sau khi tổ CSGT đang tiến hành tuần tra kiểm soát ra tín hiệu, hiệu lệnh dừng kiểm tra các xe mang BKS 37C -13360 kéo theo rơ moóc 37R-023.39, BKS 37C - 08346 kéo theo rơ mooc 37R-01190, BKS 92C- 05261…Nhưng cánh lái xe của các phương tiện này vẫn ngang nhiên rồi bỏ chạy. Không chỉ những xe này bất tuân mà các xe mang logo Viết Hải, Hương Kính, CSMT, Bình Minh, BN…cũng xem thường tín hiệu, bất chấp thách thức pháp luật tự do thông chốt như không có chuyện gì.

...

Chính vì lẽ này khiến dư luận băn khoăn đặt ra câu hỏi liệu rằng, cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã thực sự mạnh tay xử lý xe quá khổ, quá tải ?. Hay có sự “tiếp tay” của các chiến sĩ CSGT?! Hoặc các xe này “ có thế lực, lợi ích nhóm” nào chống lưng nên mới xem thường cơ quan chức năng, lực lượng chức năng bất tuân pháp luật đến như vậy?!.Vai trò, chức năng giám sát của các cơ quan chức năng Hà Tĩnh khi để tình trạng xe quá khổ, quá tải, mặc sức “thông chốt” tung hoành như chốn không người suốt thời gian qua. Và, có hay không sự phó mặc làm ngơ của cơ quan chức năng trước thực trạng đáng báo động nêu trên.

Trước tình trạng trên, thiết nghĩ các cơ quan chức năng có thẩm quyền của tỉnh Hà Tĩnh cần có sự vào cuộc đồng bộ và mạnh mẽ hơn nữa, để lập lại trật tự an toàn giao thông và bảo vệ công trình giao thông đường bộ, an ninh trật tự và sự an nguy của người dân sống ở hai bên đường tại khu vực này. Cần có các biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm và cố tình vi phạm, xem thường pháp luật. Tránh những hệ lụy xảy ra những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc.

Dưới đây là những hình ảnh PV ghi nhận được:

Các xe chờ cơi nới, quá khổ gây mất an toàn giao thông.

Xe tải chở vật liệu xây dựng nhưng không được che chắn, gây khói bụi, ô nhiễm môi trường.

Xe lớn chở đá xây dựng nhưng không được che bạt cẩn thận, tiềm ẩn nguy hiểm với các phương tiện di chuyển xung quanh.

Sức khỏe và môi trường sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Tác giả: ĐẶNG ĐỨC - QUỐC KHÁNH

Nguồn tin: suckhoemoitruong.com.vn