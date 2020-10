Hà Tĩnh: Xe “hổ vồ” đấu đầu xe container, 2 tài xế may mắn thoát chết

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 sáng cùng ngày, tài xế Trần Quốc Khánh (SN1989, huyện Thanh Chương, Nghệ An) điều khiển xe tải BKS 37C-37027 di chuyển theo hướng Bắc - Nam đến đoạn ngã ba Phúc Đồng (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) thì va chạm với xe container mang BKS 37C-15789 do anh Phan Chánh Thắng (SN 1977, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An) di chuyển theo hướng ngược lại.

Tại hiện trường vụ tai nạn, cả 2 xe đều bị hư hỏng nặng phần đầu, xe container tiếp tục đâm gãy hộ lan bên đường. 2 tài xế may mắn không ảnh hưởng tới tính mạng.

Theo người dân sống gần khu vực này cho biết, đoạn đường này do không có dải phân cách chính, đường hẹp lại khuất tầm nhìn nên thường xuyên xảy ra tai nạn.

Một số hình ảnh được ghi nhận tại hiện trường vụ tai nạn:

Sau khi đấu đầu, xe container mất lái lao vào lan can

... Lực lượng chức năng đang điều tiết giao thông

Nhiều mảnh vỡ từ 2 xe bay khắp nơi

Tác giả: Thanh Tùng

Nguồn tin: kinhtedothi.vn