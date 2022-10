Hà Tĩnh: Xả tràn các hồ, đập lớn, bảo đảm an toàn vùng hạ du

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thủy lợi Nam Hà Tĩnh điều tiết xả tràn hồ Kẽ Gỗ. Ảnh (tư liệu): Công Tường/TTXVN



Do tác động bởi áp cao lạnh lục địa tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên trong ngày từ 24 đến 26/10, thời tiết các khu vực ở Hà Tĩnh có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa đo được phổ biến từ 40mm đến 70mm, có nơi trên 70mm. Mưa lớn khiến mực nước một số sông, hồ trên địa bàn tỉnh, nhất là ở khu vực phía Nam Hà Tĩnh thuộc huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh lên nhanh.



Nhằm đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã quyết định xả tràn điều tiết nước các hồ chứa là hồ Kim Sơn, hồ Thượng Sông Trí, hồ Tàu Voi và hồ chứa nước Sông Rác.

Lượng mưa đo được từ 7 giờ ngày 24/10 tới 15 giờ ngày 25/10 tại hồ Kim Sơn là 303 mm, hồ Thượng Sông Trí là 258 mm. Mực nước lúc 19 giờ ngày 25/10 tại hồ Kim Sơn ở cao trình 96,22/97m, dung tích 16/17 triệu m3; mực nước tại hồ Thượng Sông Trí ở cao trình 29,4/32m, dung tích 16,3/25,4 triệu m3.

...

Trước tình hình đó, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Thủy lợi Nam Hà Tĩnh tiến hành điều tiết xả tràn các hồ chứa nước từ 14 giờ ngày 26/10. Theo đó, hồ Kim Sơn sẽ xả với lưu lượng 10 đến 30 m3/giây, hồ Thượng Sông Trí với lưu lượng 10 đến 50 m3/giây, hồ Tàu Voi xả 3 đến 10m3/giây và hồ chứa nước Sông Rác xả từ 20 đến 100m3/giây. Thời điểm kết thúc căn cứ vào diễn biến thời tiết và mực nước ở các sông, hồ.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã gửi công văn đề nghị Ủy ban nhân dân huyện và thị xã Kỳ Anh, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) và các xã chịu ảnh hưởng vùng hạ du các sông, hồ trong hệ thống khẩn trương thông báo, đôn đốc và hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản, sẵn sàng ứng phó với các sự cố có thể xảy ra.

Tác giả: Tường Vũ

Nguồn tin: Báo Tin tức