Hà Tĩnh: Vi phạm nồng độ cồn, nam tài xế bị xử phạt 17 triệu đồng

Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định xử phạt số tiền 17 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 17 tháng đối với Nguyễn Văn Đức (SN 1984), trú tại thị trấn Nghèn do vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển ô tô.

Quyết định xử phạt tài xế vi phạm của UBND huyện Can Lộc



Trước đó, tối 25/7, tài xế Nguyễn Văn Đức điều khiển xe ô tô mang BKS 38A-232.82 lưu thông qua địa phận thị trấn Đồng Lộc, đến Km 20+200, đường ĐT548 thì gặp lực lượng chức năng huyện đang tiến hành kiểm tra nồng độ cồn.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong hơi thở của tài xế Nguyễn Văn Đức có nồng độ cồn vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở (0,255/l).

Căn cứ biên bản vi phạm hành chính do Công an huyện Can Lộc lập, UBND huyện Can Lộc đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt đối với tài xế Đức số tiền 17 triệu đồng, theo quy định tại điểm c, khoản 8, Điều 5, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, ngày 30/12/2019 của Chính phủ.

Ngoài ra, tài xế Đức còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng B2 do Sở GTVT Hà Tĩnh cấp ngày 16/12/2017 trong thời hạn 17 tháng, theo quy định tại điểm g, khoản 11, Điều 5 và Điều 81, Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Liên quan đến vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn, gần đây nhất, vào tháng 7/2022, một tài xế người Hà Nội cũng đã bị UBND tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định xử phạt 35 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng, do sử dụng rượu bia trong quá trình điều khiển ô tô khi di chuyển trên Quốc lộ 8 đoạn qua TX Hồng Lĩnh.

Thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự ATGT của Cục CSGT (Bộ Công an), thời gian qua, lực lượng CSGT Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện nhằm hạn chế tối đa các vụ va chạm, tai nạn giao thông. Theo báo cáo, trong tháng 7/2022 (tính từ 15/6 – 14/7), lực lượng chức năng toàn tỉnh đã lập biên bản 2.692 trường hợp vi phạm ATGT với số tiền phạt 5,28 tỷ đồng.

