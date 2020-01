Triệt phá đường dây vận chuyện pháo nổ, thu giữ hơn 80 kg pháo cùng nhiều dao kiếm

Sáng 13/1, Công an TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết vừa phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng, gồm Nguyễn Văn Thành Bin (SN 2003), Hoàng Kim Hiệp (SN 1988), Võ Quang Hải (SN 1996) đều trú tại Cẩm Quan, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, Cao Tất Minh (SN 1964), trú tại Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị về hành vi mua bán trái phép pháo, thu giữ hơn 80kg pháo nổ các loại cũng nhiều vũ khí nóng, theo Vov đưa tin.

Báo Công an nhân dân thông tin, qua quá trình trinh sát theo dõi, ngày 9/1 Công an thành phố phát hiện 01 xe taxi mang BKS: 38A-17577 do Trần Song Toàn (SN 1992, trú tại TT Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh điều khiển), vận chuyển trên xe 1 thùng carton bên trong đựng 7 hộp pháo nổ, 5 hộp pháo hoa loại 36 quả và 2 hộp pháo nổ loại 49 quả trọng lượng 10,4kg.

Đối tượng Cao Tất Minh, Hoàng Kim Hiệp cùng tang vật.

Tại cơ quan điều tra, Toàn khai nhận việc đang vận chuyển pháo cho một người khách. Công an thành phố ngay lập tức xác minh, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thành Bin (SN 2003), trú tại Cẩm Quan, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh là đối tượng thuê Trần Song Toàn vận chuyển số pháo trên ra TP Hà Tĩnh bán cho khách hàng với giá 7,6 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Bin khai nhận mua số pháo trên từ Hoàng Kim Hiệp (SN 1988) với giá 6,6 triệu đồng để bán kiếm lời. Cơ quan điều tra Công an TP Hà Tĩnh đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Kim Hiệp để tiếp tục điều tra. Hiệp khai nhận mua pháo từ một đối tượng tên Minh ở tỉnh Quảng Trị nhưng chỉ liên lạc qua điện thoại và chưa bao giờ gặp mặt.

Nhận định đây là đường dây mua bán trái phép pháo nổ có quy mô liên địa bàn, lãnh đạo Công an thành phố chỉ đạo các điều tra viên đấu tranh với đối tượng Hiệp để phát hiện được nguồn cung cấp pháo cho các đối tượng. Ngay trong đêm 9/1/2020, Công an TP Hà Tĩnh đã triển khai lực lượng, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng Cao Tất Minh về hành vi mua bán trái phép pháo.

Khám xét khẩn cấp nhà Cao Tất Minh tại Quảng Trị, lực lượng chức năng thu giữ 9 hộp pháo 9 quả, 11 hộp loại 36 quả (trọng lượng 44kg), 12 kg pháo bi và nhiều dao, kiếm các loại.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Cao Tất Minh vẫn ngoan cố, không khai nhận hành vi mua bán trái phép pháo của mình nhằm gây khó khăn trong quá trình điều tra của Cơ quan Công an.

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 10/1, Công an TP Hà Tĩnh đã bắt giữ thêm Võ Quang Hải - đối tượng đã mua 8 hộp pháo loại 36 quả, 1 hộp loại 49 quả, 1 hộp 9 quả, trọng lượng khoảng 17kg với giá 7,65 triệu đồng của Cao Tất Minh.

Hiện, Công an TP Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Phong Linh (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Người Đưa Tin