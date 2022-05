Hà Tĩnh tổ chức Lễ hội Cầu ngư Nhượng Bạn và đón Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Tham dự sự kiện có Phó Cục trưởng Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ VHTT&DL) Nông Quốc Thành; Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Tĩnh Trần Xuân Lương; Đại diện lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên cùng đông đảo cán bộ, người dân địa phương và du khách đến tham dự.

Đại biểu và đông đảo người dân đến tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Xuân Lương, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Tĩnh cho biết: “Lễ hội Cầu Ngư Nhượng Bạn là nét sinh hoạt văn hóa tâm linh, tín ngưỡng có vai trò quan trọng với đời sống của cư dân địa phương - những người luôn gắn bó với biển và sinh tồn trên biển. Cần có kế hoạch đồng bộ nhằm quản lý, khai thác có hiệu quả giá trị di sản Lễ hội Cầu ngư, bảo tồn và phát huy di sản, chú trọng xây dựng quảng bá những nét độc đáo đặc sắc của lễ hội nhằm thu hút du khách để phát triển du lịch. Đồng thời, huy động kinh phí trùng tu tôn tạo di tích miếu Ngư ông đảm bảo cho việc hành lễ, bảo tồn và phục dựng không gian diễn xướng xứng tầm là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia”.

Ông Trần Xuân Lương, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Tĩnh phát biểu tại buổi lễ.

Lễ hội thu hút đông đảo người dân xã Cẩm Nhượng và du khách thập phương đến tham dự.

Lễ hội Cầu ngư Nhượng Bạn có lịch sử hình thành từ lâu đời, tương truyền có từ khi lập làng Nhượng Bạn thời Trần. Tuy nhiên, các bản sắc phong còn sót lại cho thấy, ít nhất Lễ hội Cầu ngư Nhượng Bạn có từ thời Nguyễn, cách đây hàng trăm năm. Hiện miếu Ngư ông lưu giữ 03 đạo sắc phong thời Nguyễn, phụng thờ vị tôn thần Nam Hải Nhân Ngư. Việc tổ chức lễ hội nhằm mục đích cầu an, cầu mùa. Trong đó, cầu mưa thuận gió hòa, ngư dân ra biển đánh bắt được nhiều hải sản, khỏe mạnh, bình an trở về, đời sống ấm no sung túc.

Lễ hội Cầu ngư Nhượng Bạn diễn ra trong 2 ngày 7 và 8/4 (Âm lịch) hàng năm, chính hội là ngày 8/4 (Âm lịch). Ngày nay, lễ hội được tổ chức rất trang trọng thu hút đông đảo cộng đồng người dân tham gia với cả phần lễ và phần hội.

Nghi thức rước ngư ông ra biển.

... Đoàn thuyền của ngư dân tham gia rước lễ.

Nghi lễ thả thuyền về biển trong Lễ hội Cầu ngư Nhượng Bạn năm 2022.

Từ bao đời nay, người dân Cẩm Nhượng nương nhờ vào biển cả, mưu sinh bằng nghề đánh bắt hải sản, luôn đương đầu với đầu sóng ngọn gió, gặp rất nhiều hiểm nguy. Lễ hội Cầu ngư Nhượng Bạn thể hiện sự ngưỡng mộ, ước vọng và tôn thờ vị tôn thần Nam Hải Nhân Ngư của người dân địa phương. Thông qua các nghi thức, nghi lễ, con người muốn liên hệ với đấng siêu nhiên xin được phù hộ đi biển an toàn.

Với những giá trị lịch sử, văn hóa, văn hóa tâm linh và khoa học, ngày 27/5/2021, Bộ VHTT&DL có Quyết định số 1729/QĐ-BVHTTDL công nhận Lễ hội cầu ngư Nhượng Bạn là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Đây là niềm vinh dự, tự hào của chính quyền và nhân dân xã Cẩm Nhượng nói riêng, huyện Cẩm Xuyên và tỉnh Hà Tĩnh nói chung; là cơ sở pháp lý để các thế hệ tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị và duy trì Lễ hội cầu ngư Nhượng Bạn trường tồn mãi mãi.

Lãnh đạo Bộ VHTT&DL,Sở VHTT&DL Hà Tĩnh và huyện Cẩm Xuyên trao Bằng công nhận Lễ hội Cầu ngư Nhượng Bạn là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia cho xã Cẩm Nhượng.