Hà Tĩnh: Tìm phương án tháo gỡ vướng mắc cho 17 dự án chậm tiến độ

Đó là nội dung chính tại cuộc họp giữa UBND thị xã Kỳ Anh với Ban Quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh vào ngày 27/10.

Lãnh đạo UBND thị xã Kỳ Anh và Ban Quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh kiểm tra thực địa.



Theo rà soát, hiện Khu kinh tế Vũng Áng có 39 dự án đã được giao đất, cho thuê đất và đã tiến hành đầu tư xây dựng. Vẫn còn 18 dự án đang vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Ngoài ra còn có 17 dự án chậm tiến độ do vướng các quy định của Chính phủ.

Tại buổi làm việc, các đại biểu UBND thị xã Kỳ Anh, Ban Quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh tập trung thảo luận, đưa ra các phương án giải quyết vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Ông Nguyễn Hoài Sơn, Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh mong muốn Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tạo điều kiện, giúp các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư nhanh chóng, đặc biệt ưu tiên, lựa chọn các nhà đầu tư mới có tâm huyết, trách nhiệm với địa phương.

... Toàn cảnh cuộc họp.



Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND thị xã Kỳ Anh cũng đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp tốt hơn trong việc quản lý môi trường đô thị, đảm bảo an toàn lao động, an ninh trật tự, lao động việc làm, quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh Lê Trung Phước cho biết, Ban và UBND thị xã sẽ cùng nhau tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Đồng thời, tạo môi trường đầu tư bình đẳng, thuận lợi, từ đó thu hút thêm nhiều dự án đầu tư tiềm năng về trên địa bàn thị xã Kỳ Anh.

Khu kinh tế Vũng Áng là 1 trong 5 khu kinh tế ven biển được Chính phủ lựa chọn để tập trung đầu tư. Đây sẽ là trung tâm công nghiệp luyện thép, công nghiệp phụ trợ, nhiệt điện và cảng biển nước sâu của khu vực miền Trung và cả nước, là 1 trong 3 đầu mối giao thương biển quốc tế của Việt Nam.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết