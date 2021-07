Hà Tĩnh: Thu ngân sách nội đia đạt 74% dự toán Bộ Tài chính giao

Cục Thuế Hà Tĩnh.



Theo báo cáo của Cục Thuế Hà Tĩnh, trong 6 tháng đầu năm 2021, thu ngân sách nội địa toàn tỉnh đạt 3.862 tỷ đồng, đạt 74% dự toán năm Bộ Tài chính giao và 55% dự toán năm HĐND tỉnh giao. Trong đó, thu từ đất đạt 1.003 tỷ đồng và thuế phí đạt 2.859 tỷ đồng.

Hiện, có 11/14 lĩnh vực hoàn thành trên 50% dự toán năm và tăng so với cùng kỳ; có 16/17 đơn vị, phòng hoàn thành kế hoạch 6 tháng, trong đó có 11/17 đơn vị, phòng thu đạt trên 70% dự toán năm HĐND tỉnh giao. Đặc biệt, nhiều sắc thuế thu tăng cao so với cùng kỳ như: thu từ doanh nghiệp nhà nước, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thu lệ phí trước bạ”.

Một số huyện thu ngân sách đạt cao so với dự toán năm như: Cẩm Xuyên (đạt 98% dự toán năm HĐND tỉnh giao, bằng 162% so với cùng kỳ); huyện Kỳ Anh (đạt 96% dự toán năm HĐND tỉnh giao, bằng 274% so với cùng kỳ); Đức Thọ (đạt 92% dự toán năm HĐND tỉnh giao, bằng 250% so với cùng kỳ); Thạch Hà (đạt 84% dự toán năm HĐND tỉnh giao, bằng 149% so với cùng kỳ)…

Theo đánh giá của ngành thuế Hà Tĩnh, bên cạnh những nguồn thu bền vững từ các doanh nghiệp lớn trên địa bàn, những tháng đầu năm, các dự án bất động sản (như dự án nhà chung cư của Tập đoàn Vingroup…) hay sự sôi động của thị trường đất đai đã làm cho số thu ngân sách tăng cao. Hà Tĩnh tiếp tục thu hút nhiều dự án, qua đó tăng thu sắc thuế tiền thuê đất. Bên cạnh đó, những chính sách ưu đãi dành cho khu vực Hà Tĩnh của Vinfast đã kích cầu, góp phần đưa số thu từ lệ phí trước bạ tăng cao…

Hiện nay, Cục thuế Hà Tĩnh đang tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhất là tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cá nhân phát triển sản xuất, kinh doanh và đóng nộp ngân sách; đồng thời, thanh tra, kiểm tra thuế, thu hồi nợ đọng thuế... để phấn đấu hoàn thành trước mục tiêu 5.184,6 tỷ đồng Bộ Tài chính giao và 7.000 tỷ đồng HĐND tỉnh giao năm 2021.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn