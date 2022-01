Hà Tĩnh: Tăng cường nhắc nhở xe chưa đổi biển vàng, chưa lắp camera

Lồng ghép kiểm soát giao thông, nhắc nhở quy định mới

Sáng ngày 21/1, tổ công tác của Đội tuần tra, kiểm soát phía Bắc, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang thực hiện nhiệm vụ tại Km 469 + 700, QL1. Theo ghi nhận, mặc dù những ngày gần Tết Nguyên đán Nhâm dần nhưng lượng phương tiện không quá lớn như những năm trước.

Lực lượng Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh lồng ghép kiểm soát giao thông và kiểm tra các hành vi vi phạm về chưa đổi biển số xe, chưa lắp camera giam sát hành trình

Việc kiểm tra những phương tiện có dấu hiệu vi phạm được các cán bộ, chiến sĩ thực hiện theo đúng điều lệnh nhưng luôn đảm bảo các nguyên tắc về phòng chống dịch bệnh Covid-19, như: khẩu trang, khoảng cách, khử khuẩn…

Lúc 9h00’, tổ công tác dừng kiểm tra xe ô tô khách BKS: 47B - 023… do tài xế T. N. Q (SN 1985, trú ở xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, nhà xe có đầy đủ giấy tờ, trên xe không chở hàng hóa trên xe, không chở quá số người quy định… Qua kiểm tra thêm, xe cũng đã chuyển đổi biển trắng sang biển vàng; trên xe cũng đã lắp camera giám sát hành trình theo quy định.

Trước khi trả lại giấy tờ, tổ công tác không quên nhắc nhở nhà xe luôn bật camera giám sát trên xe. Đặc biệt luôn tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông và các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Lúc 9h10’, tổ công tác dừng kiểm tra xe khách BKS: 75B - 012… do tài xế T. Đ. N. (SN 1985, trú ở xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển. Thời điểm kiểm tra, lái xe chấp hành các quy định của pháp luật, tuy nhiên xe chưa đổi từ biển trắng qua biển vàng.

Thượng úy Đoàn Tử Chinh - Tổ trưởng tổ công tác liền nhắc nhở: Theo quy định mới, từ 1/1/2022, các phương tiện kinh doanh vận tải phải thực hiện chuyển đổi BKS màu trắng sang màu vàng theo quy định. Nếu không thực hiện sẽ bị xử phạt theo quy định, với doanh nghiệp mức phạt lên đến hàng triệu đồng.

Trong khi đó, việc thực hiện chuyển đổi chỉ mất hơn 100.000 đồng và được các lực lượng chức năng hỗ trợ tối đa. Hôm nay vi phạm lần đầu nên tổ nhắc nhở, đề nghị nhà xe về khẩn trương chuyển đổi BKS theo quy định, nếu không đi đến tỉnh nào cũng sẽ bị xử phạt.

...

Vừa nhận lại giấy tờ, anh Hoàng Đình Mậu (ở Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An) - đại diện nhà xe cảm ơn và cam kết: Đơn vị vừa mới nhận xe ở Huế rồi chạy tuyến đầu tiên sau thời gian nghỉ dịch. Về đến bến, chúng tôi sẽ thực hiện chuyển đổi BKS sang màu vàng ngay.

Trung úy Đoàn Tử Chinh - Tổ trưởng tổ công tác nhắc nhở các lái xe không được tắt camera giám sát hành trình dọc đường

Nhắc nhở để người dân đồng thuận trước khi xử phạt

Song song với tổ công tác của Đội kiểm soát phía Bắc thì các tổ công tác khác của các Đội tuần tra, kiểm soát giao thông 6.1, đường Hồ Chí Minh, đường QL8 của Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến theo thẩm quyền. Đặc biệt là các hành vi vi phạm có nguy cơ dẫn đến TNGT như quá tốc độ, nồng độ cồn…

Điển hình như lúc 14h32 ngày 21/1, tại Km 558+300, QL1, tổ công tác của Đội tuần tra, kiểm soát giao thông 6.1 đã phát hiện xe ô tô 51H - 249… do tài xế T.N.L.V (SN 1999, trú ở Hòa Vang, TP Đà Nắng) điều khiển vi phạm lỗi tốc độ 69/60 km/h. Ngay sau đó, tổ đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ GPLX của tài xế.

Tiếp tục đến lúc 17h06 chiều cùng ngày, cũng tại Km 558+300, QL1, tổ tiếp tục phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế N.T.B (SN 1990, trú ở Đông Anh, Hà Nội) vì hành vi điều khiển xe ô tô BKS 30G - 904… vượt quá tốc độ 75/60 km/h…

Thiếu tá Diệp Xuân Quyền - Đội trưởng Đội Đăng ký xe, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Cục CSGT, Ban Giám đốc Công an tỉnh, từ ngày 15/12/2021, lực lượng của Phòng CSGT đã mở đợt cao điểm xử lý vi phạm TTATGT, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên cả 3 lĩnh vực: đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Theo thống kê, tính đến nay, lực lượng CSGT đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hơn 2.500 trường hợp với tổng số tiền xử phạt lên đến hơn 3,1 tỷ đồng. Ngoài ra, lực lượng cũng đã đấu tranh thành công 21 vụ phạm tội khác, bắt giữ 21 đối tượng.

Riêng đối với các hành vi vi phạm mới như chưa đổi BKS sang màu vàng, chưa lắp camera giám sát theo quy định, Phòng cũng đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý. Trước mắt, thời gian đầu lực lượng sẽ lồng ghép trong kiểm tra rồi tuyên truyền, nhắc nhở và cảnh cáo để người dân đồng thuận. Sau một thời gian, lực lượng sẽ tiến hành xử phạt theo quy định nếu vẫn cố tình vi phạm.

Tác giả: Sỹ Hoà

Nguồn tin: atgt.vn