Hà Tĩnh: Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp kiểm tra các quán karaoke

Hôm qua (8/9), Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã cùng lãnh đạo đơn vị chức năng trực tiếp đi kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra một số cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke và vũ trường như: Karaoke Lan Anh Clup ở xóm Thanh Phú; Karaoke Kingdom, ở xóm Tân Trung; Karaoke Elite 1, số 276 đường Trần Phú, xã Thạch Trung; Karaoke Ruby, số 68 đường Hàm Nghi, phường Trần Phú và Karaoke Royal, số 36 đường Hà Tôn Mục, phường Nam Hà - Thành phố Hà Tĩnh.

Kiểm tra cầu thang thoát hiểm.

Đoàn đã tập trung kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC như: Hồ sơ theo dõi, quản lý công tác PCCC, công tác tự kiểm tra an toàn PCCC của cơ sở, hệ thống điện, hệ thống cấp nước, lối thoát nạn, hướng dẫn lối thoát nạn. Đặc biệt, đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế hệ thống báo cháy, trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và các phương án chữa cháy khi có tình huống cháy bất ngờ xảy ra.

Qua buổi kiểm tra, cho thấy vẫn còn một số cơ sở chưa đáp ứng đầy đủ về điều kiện an toàn PCCC.

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác PCCC của các cơ sở, đồng thời nói rõ các điều kiện, tiêu chuẩn và các qui định của pháp luật về an toàn PCCC đối với hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực này và yêu các cơ sở khẩn trương khắc phục các lỗi vi phạm, những tồn tại mà đoàn đã chỉ ra; thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn PCCC.

Yêu cầu chủ kinh doanh dịch vụ karaoke phải đảm bảo các điều kiện PCCC.



Thượng tá Võ Đức Long- Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết: Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH sẽ phối hợp với các Công an các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục thực hiện việc kiểm tra công tác bảo đảm an toàn PCCC tại các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ. Trong đó, rà soát, đánh giá thực trạng đáp ứng yêu cầu PCCC của các cơ sở kinh doanh để hướng dẫn các cơ sở triển khai theo đúng quy định về PCCC.

Đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đã kiến nghị mà không tổ chức khắc phục, hoặc không thực hiện đầy đủ các yêu cầu về PCCC, đặc biệt là đối với các cơ sở không đảm bảo về lối thoát nạn theo tiêu chuẩn, qui chuẩn về PCCC và qui định của pháp luật về an toàn PCCC&CNCH. Từ đó hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn.

Tác giả: P.V

Nguồn tin: Báo BVPL