Hà Tĩnh phá chuyên án ma túy lớn, bắt đại ca Hà Nội cùng 2 đàn em

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an Hà Tĩnh sáng 23/7 thông tin, đơn vị vừa triệt phá đường dây buôn bán trái phép ma túy quy mô lớn, thường xuyên đánh hàng từ khu vực biên giới về xuôi tiêu thụ.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Trường Giang (SN 1989, trú phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội); Trần Chí Nghĩa (SN 1980, trú thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh); Trần Hậu Hiếu (SN 1987, trú tổ dân phố 8, phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh).

"Trùm" Nguyễn Trường Giang tại CQĐT. Ảnh: Công an cung cấp



Trước đó, khoảng 2 giờ 45 rạng sáng 11/7, PC04 Công an Hà Tĩnh phối hợp cùng Công an huyện Can Lộc, Công an TP.Hà Tĩnh bao vây, ập vào bắt giữ 3 đối tượng trên tại khu vực thôn Vĩnh Gia (xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc) về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

...

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 1 kg ma túy dạng đá, 2.000 viên hồng phiến, 1 xe ô tô INNOVA (BKS Hà Nội), 26 triệu đồng, 5 điện thoại di động các loại.

Trần Chí Nghĩa tại CQĐT. Ảnh: Công an cung cấp



Thông tin ban đầu, cảnh sát xác định đối tượng Nguyễn Trường Giang chịu trách nhiệm lên khu vực biên giới "cõng" ma túy về xuôi phân phối tại nhiều huyện của tỉnh Hà Tĩnh.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: Q.M

Nguồn tin: giadinhonline.vn