Hà Tĩnh: Những kẻ tấn công dã man nhà báo là 2 anh em

Chiều ngày 8/7, phóng viên báo GD&TĐ đã có cuộc làm việc với Công an huyện Đức Thọ liên quan đến vụ nhà báo Nguyễn Nhật Hào, phóng viên Tạp chí Kinh tế & Đồ uống (KT&ĐU) bị tấn công dã man giữa đêm khuya tại địa bàn xã An Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh mà báo đã phản ánh.

Hình ảnh ghê rợn đối tượng mặc áo màu cam dùng cuốc sắt bổ liên tiếp vào nhà báo Nhật Hào.



Đại úy Trần Minh Thế, điều tra viên thuộc Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội cho hay, ngay sau khi nhận được tin báo của phóng viên Nhật Hào về việc bị các đối tượng tấn công, những ngày qua, các điều tra viên đã tiến hành lấy lời khai từ người bị hại, nhân chứng, đồng thời có mặt tại hiện trường, địa phương để xác minh sự việc.

Qua xác minh, Công an huyện Đức Thọ đã xác định rõ 2 đối tượng trực tiếp tấn công nhà báo Nhật Hào, đó là: Nguyễn Văn An, SN 1985, trú tại xóm Lương Sơn và Đào Nhật Vũ, SN 1993, cùng trú tại xã An Dũng, huyện Đức Thọ. An là anh vợ của Vũ.

Video 2 đối tượng tấn công nhà báo Nhật Hào

Theo đại úy Trịnh Minh Thế, quá trình làm việc 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi sai trái của mình. Trong đó đối tượng trực tiếp tấn công nhà báo Nhật Hào bằng cuốc là Nguyễn Văn An.

“Quá trình lấy lời khai thì giữa các đối tượng và người phóng viên bị hành hung không quen biết nhau. Trước khi xẩy ra vụ việc, Nguyễn Văn An được một Doanh nghiệp trên địa bàn cho một số đất phong hóa gần trụ sở UBND xã An Dũng, anh An đã huy động xe, máy đến xúc và chở về thì phóng viên Nhật Hào đi qua biết sự việc. Trong đêm đó phóng viên Nhật Hào đi vào mỏ đất xã Tân Hương kế bên, không thấy máy móc hoạt động, trên đường đi qua nhà anh Nguyễn Văn An thì xảy ra sự việc trên”- đại úy Thế thông tin.

Cũng theo đại úy Thế, quá trình làm việc các điều tra viên đã giao 2 đối tượng trước hết phải có trách nhiệm chăm sóc nhà báo Nhật Hào.

Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Trưởng Công an huyện Đức Thọ khẳng định: “Chúng tôi xác định đây là một công dân bị hành hung, việc đánh người rõ ràng đã sai, mức độ sai đến đâu thì sẽ xử lý đến đó theo quy định pháp luật”.

Hình ảnh đa chấn thương ở tay, thân của nhà báo Nhật Hào sau khi bị nhóm côn đồ hành hung.



Người đứng đầu Công an huyện Đức Thọ cho hay, hiện nay có nhiều thông tin nguyên nhân dẫn đến các đối tượng đánh nhà báo Nhật Hào, nên CQĐT cần phải xác minh thêm.

“Quan điểm của chúng tôi là xử lý vụ việc một cách khách quan nhất, đúng người đúng tội”- thượng tá Hải nói.

Liên quan đến thương tích của nhà báo Nhật Hào, thượng tá Hải cho biết, theo đề nghị của người bị hại (nhà báo Nhật Hào), Cơ quan điều tra Công an huyện Đức Thọ đề nghị bộ phận giám định Công an tỉnh tiến hành giám định tỷ lệ thương tật.

“Như tôi nắm được tỷ lệ thương tật mà các đối tượng hành hung gây ra với nhà báo Nhật Hào là 5%. Hiện nay chúng tôi đang tiếp tục mở rộng điều tra” - thượng tá Hải cho biết.

Chưa thôi hoảng loạn

Cũng trong chiều qua, 7/7, PV Báo GD&TĐ đã có cuộc tiếp xúc với nhà báo Nhật Hào hiện đang nằm điều trị tại Khoa Chấn thương Bệnh viện đa khoa thị xã Hồng Lĩnh.

Phóng viên báo GD&TĐ tiếp xúc với nhà báo Nhật Hào tại Bệnh viện đa khoa thị xã Hồng Lĩnh.



Dù đã hơn 1 tuần kể từ khi bị các đối tượng tấn công và dù đã được người thân, bác sĩ trấn an tinh thần, nhưng nhà báo Nhật Hào vẫn chưa hết hoảng loạn. Đầu anh vẫn còn sưng, tay chân đang còn nhiều vết bầm tím- hậu quả của những cú đánh bằng cuốc sắt.

Nhà báo Nhật Hào cho biết: “giữa tôi và các đối tượng đánh tôi không hề quen biết nhau. Các đối tượng cố tình truy sát tôi, bằng chứng là tôi đã thoát ra được, nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục đuổi đánh. May mắn là tôi dùng tay đỡ và chạy thoát được, chứ không tính mạng của tôi không biết sẽ như thế nào”.

Dù đã hơn 1 tuần kể từ khi bị các đối tượng tấn công, đầu anh vẫn còn sưng, tay chân đang còn nhiều vết bầm tím.



Nhà báo Nhật Hào bức xúc, từ khi xảy ra vụ việc các đối tượng không hề liên lạc, hỏi thăm, chăm sóc như yêu cầu của Công an huyện Đức Thọ. Chính vì thế nhà báo Nhật Hào đề nghị cơ quan chức năng điều tra, xử lý các đối tượng đúng người, đúng tội.

“Kết quả xử lý vụ việc không chỉ là răn đe các đối tượng hành hung tôi, mà còn răn đe đến các đối tượng khác nhằm bảo vệ các nhà báo, đồng nghiệp khác trong quá trình tác nghiệp”- nhà báo Nhật Hào nói.

Kiến nghị Trung ương Hội nhà báo vào cuộc

Liên quan đến vụ việc này, tạp chí KT&ĐU đã lên án mạnh mẽ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng tấn công nhà báo Nhật Hào.

Trong văn bản do Tổng biên tập tạp Nguyễn Quốc Hùng ký ngày 7/7 gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo Hà Tĩnh, tạp chí KT&ĐU khẳng định: “Hành vi của nhóm người có tính chất côn đồ, manh động, mang chủ ý giết người và truy sát đến cùng; đồng thời vi phạm các quy định về bảo vệ nhà báo, phóng viên trong quá trình tác nghiệp. Hậu quả xảy ra là khiến Nhà báo Nguyễn Nhật Hào bị đa chấn thương, tổn thất to lớn về tinh thần, vật chất; xâm phạm nghiêm trọng đến trật tử quản lý nhà nước, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, tổn hại đến tính mạng, uy tín của người làm báo nói chung”.

Văn bản gửi cơ quan chức năng của tạp chí KT&ĐU



Tạp chí KT&ĐU đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo Công an tỉnh cũng như các cơ quan liên quan khẩn trương vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng tấn công nhà báo Nhật Hào.

Lãnh đạo tạp chí KT&ĐU đề nghị Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo Hà Tĩnh các cơ quan thông tấn báo chí có tiếng nói với công luận, có ý kiến với cơ quan chức năng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà báo Nguyễn Nhật Hào, cũng như quyền lợi, uy tín của các Nhà báo, phóng viên nói chung trong quá trình tác nghiệp.

