Hà Tĩnh: Nhà máy thủy điện, hồ chứa nước xả tràn để đón lũ

Thông tin từ Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Nam Hà Tĩnh, đơn vị đã phát thông báo, bắt đầu từ 9h sáng nay (17/10), hồ Kẻ Gỗ sẽ bắt đầu điều tiết để đón lũ với lưu lượng xả 10 - 80m3/s.

Theo đó, mực nước hồ Kẻ Gỗ lúc 17h ngày 16/10 ở cao trình 26,99/32,5m, tương đương dung tích gần 200/345 triệu m3, lưu lượng nước đổ về hồ là 150m3/s.

Hình ảnh hồ chứa nước Kẻ Gỗ.



Để đảm bảo phương án dự phòng cho trường hợp tiếp tục mưa lớn có thể xảy ra vượt ngoài dự báo như các năm trước, khi mực nước đạt ngưỡng xả lũ thì mới vận hành xả tràn, dẫn tới nguy cơ làm tăng ngập lụt cho hạ du, đơn vị đã quyết định vận hành điều tiết hồ Kẻ Gỗ.

Việc điều tiết nước sẽ được tiến hành xả qua cống lấy nước của 2 cửa xả thủy điện và xả qua 2 cửa tràn Dốc Miếu với độ mở từ 30 – 150cm.

Trước đó, để chủ động ứng phó với đợt mưa lớn diễn ra từ đêm 15/10 tới ngày 18/10, Nhà máy Thủy điện Hố Hô cũng đã tiến hành điều tiết nước qua tràn kể từ 11h ngày 15/10 với lưu lượng 50 – 200m3/s.

Tuy nhiên, mưa to, lượng nước đổ về hồ tăng nhanh, Nhà máy Thủy điện Hố Hô đã nâng mức xả tràn lúc 7h ngày 16/10 là 266m3/s.

Thủy điện Hố Hô.

...



Ngoài ra, trước đó, có 5 hồ trên địa bàn tỉnh này cũng đã xả tràn đón lũ là hồ Tàu Voi, Thượng Sông Trí, Sông Rác, Bộc Nguyên, Kim Sơn với lưu lượng xả từ 4 – 10m3/giây. Thủy điện Hương Sơn cũng bắt đầu xả lũ, với lưu lượng 10 - 60m3/s từ chiều 13/10. Riêng hồ Ngàn Trươi vẫn chưa điều tiết đón lũ.

Sáng 17/10, ông Hoàng Xuân Thịnh, Giám đốc Ban quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 4 cho hay, tính đến thời điểm hiện tại, hồ Ngàn Trươi vẫn chưa điều tiết đón lũ. Khu vực hồ Ngàn Trươi những ngày qua có lượng mưa rất nhỏ. Mực nước ở hồ Ngàn Trươi hiện đạt 45,33/52m, tương ứng với dung tích 518,26/775 triệu m3.

Căn cứ dự báo lượng mưa khu vực Hà Tĩnh, Viện Quy hoạch thủy lợi đã có khuyến cáo đối với Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 4 về công tác vận hành hồ. Dự báo từ ngày 16 - 18/10, lòng hồ có mưa từ 150 - 200mm. Tổng lượng lũ về hồ khoảng 58 triệu m3, lượng nước đến hồ khoảng 925m3/s vào 12 giờ ngày 16/10. Trong 24 giờ tới kiến nghị vận hành như hiện trạng.

Hồ chứa nước Ngàn Trươi.



Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa biển Đông nên từ 16/10 đến ngày 18/10, khu vực Hà Tĩnh có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ nay đến ngày 18/10 các khu vực dự báo phổ biến 150 - 250mm, riêng khu vực đồng bằng ven biển phía Nam khả năng có nơi trên 300mm như thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên và Tp.Hà Tĩnh.

Từ nay đến ngày 19/10, trên các sông khu vực Hà Tĩnh khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố khả năng ở mức BĐII - BĐIII. Đỉnh lũ trên sông La, Rào Cái, Cửa Nhượng có khả năng ở mức BĐI.

Đây được đánh giá là đợt mưa lớn trên diện rộng có tính chất cực đoan, nguy cơ rất cao xảy ra lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng, thấp ven sông và khu đô thị.

Tác giả: Bùi Thị Ngân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn