Hà Tĩnh: “Nát tươm” đường lên cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo

Một trong những đoạn đường bị cày xới và lan can bị hư hỏng



Gian nan đường lên cửa khẩu

Một ngày đầu tháng 1/2021, chúng tôi có chuyến công tác ngược lên cửa khẩu Quốc tế CầuTreo. Từ cầu Hà Tân, xã Sơn Tây đến cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thuộc huyện Hương Sơn, mặt đường chi chít ổ voi, ổ gà…

Rất nhiều đoạn trên tuyến, các nhà thầu thi công dang dở; mặt đường bị cày xới, bóc tách dở dang, tạo nên những ổ voi và vũng nước lớn mỗi khi trời mưa. Còn ngày nắng, bụi đường bay mù mịt khiến các phương tiện tham gia giao thông rất vất vả.

Tuyến đường quốc lộ 8A từ trung tâm huyện Hương Sơn lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, chừng hơn 30km, nhưng có rất nhiều đèo quanh co, dốc đứng với nhiều khúc cua gấp và vực sâu hiểm trở. Qua quan sát của chúng tôi, do lưu lượng xe nhiều, mặt đường quá xấu nên các phương tiện giao thông đã phải nhích từng đoạn, rất khó khăn.

Trong suốt quãng đường chừng 30km từ trung tâm huyện Hương Sơn lên cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, chúng tôi đã không hề thấy bóng dáng những chiếc gương cầu lồi, tại các khúc cua ngặt. Điều tôi lo ngại, rất nhiều vị trí ta luy âm đã sạt lở, lan can bị hư hỏng… do mưa lũ.

Tài xế Nguyễn Hồng Trung ngán ngẩm: đường hư hỏng quá nên xe phải đi rất chậm. Nhiều khúc cua rất nguy hiểm do thiếu gương cầu phản chiếu. Chúng tôi chạy thường xuyên ở đây nhưng nhiều khi cũng đã giật mình. Còn ban đêm, chúng tôi rất ngán khi phải đi lại trên tuyến đường này.

Chuyến ngược đường của chúng tôi đã phải dừng lại giữa chừng nhiều lần, bởi đường liên tục bị tắc. Chỉ chừng 30km, nhưng xe của chúng tôi đã phải “bò” hơn một giờ đồng hồ bởi từng đoàn xe tải hạng nặng, xe kéo rơ móc… nườm nượp lên, xuống. Có đoạn, xe chúng tôi phải tấp nhanh vào lề đường. Mấy anh em trong xe “nín thở” chờ những chiếc xe tải hạng nặng ì ạch đi qua trong khói bụi mịt mù.

... Chỉ hai chiếc xe tải hạng nặng là mặt đường đã không còn chỗ trống



Cửa khẩu Quốc tế cầu Treo là tuyến huyết mạch thông thương hàng hóa, người giữa các nước Việt Nam-Lào-Thái Lan. Việc tuyến quốc lộ 8A hư hỏng, xuống cấp đã gây hạn chế trong thu hút các doanh nghiệp và nhà đầu tư vận chuyển hàng hóa.

“Nếu đường thông thoáng thì chỉ mất 1-2 giờ, nhưng nay phải mất 4 giờ để chuyển hàng qua đoạn đường này. Chúng tôi đề nghị Chính quyền địa phương cần khẩn trương có giải pháp giải quyết tình trạng cho tuyến đường này ”, tài xế Trương Văn Sang kiến nghị.

Vẫn là điệp khúc thiếu vốn?!

Thông tin từ Phòng CSGT - Công an tỉnh Hà Tĩnh: Lực lượng CSGT đã phải thường xuyên bố trí cán bộ chiến sỹ tuần tra kiểm soát hướng dẫn phương tiện. Đồng thời, phối hợp với Ban ATGT tỉnh khảo sát các điểm sạt lở, xuống cấp, đề xuất lên cấp trên để khắc phục nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện giao thông.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Quốc lộ 8A có chiều dài hơn 80 km, kết nối với quốc lộ 1 tại ngã ba Bãi Vọt, thị xã Hồng Lĩnh. Quốc lộ 8A đi qua huyện Ðức Thọ, huyện Hương Sơn tới Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và sang nước bạn Lào. Những năm 1999, tuyến đường này được mệnh danh là đẹp nhất nước, nhưng sau nhiều năm khai thác với mật độ xe tải trọng lớn lưu thông dày đặc và hứng chịu tác động của thiên tai, lũ lụt khiến tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng.

Năm 2010, Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt “Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 8A đoạn Km 37 đến Km 85+ 500”, với tổng mức đầu tư hơn 1.662 tỷ đồng. Theo kế hoạch, đến năm 2015 công trình sẽ được hoàn thành, tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau, đã hai lần điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, với mốc hoàn thành vào tháng 12/2017. Mặc dù, thời gian thực hiện dự án đã kết thúc gần ba năm, nhưng đến nay, nhiều hạng mục dang dở, ngổn ngang.

Từ nguồn tin chúng tôi có được, “Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 8A” đang chậm tiến độ do thiếu vốn. Đại diện Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Tĩnh khẳng định: Đã tham mưu UBND tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị Chính phủ khẩn trương bố trí nguồn vốn tiếp tục thực hiện và đưa dự án vào sử dụng. Trước mắt, kiến nghị sửa chữa, cải tạo các đoạn hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, nhất là khu vực đèo dốc quanh co và đoạn gần khu vực cửa khẩu nhằm bảo đảm thuận lợi, an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Tác giả: Nguyễn Thanh



Nguồn tin: baodantoc.vn