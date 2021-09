Hà Tĩnh: Mưa lớn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Do ảnh hưởng rìa Bắc hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 6 kết hợp với đới gió Đông trên cao nên từ sáng 24/9, toàn tỉnh Hà Tĩnh nhiều vùng có mưa to đến rất to, lượng mưa các khu vực phổ biến từ 100 - 200mm.

Đường vào thôn Đông Hà, xã An Hòa Thịnh bị ngập, không thể đi qua

Mưa to kèm gió giật mạnh đã khiến một phần mái phía trước của dãy nhà học 3 tầng - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh bất ngờ đổ sập. Một lượng lớn ngói, gạch vữa rơi xuống làm sập mái tôn của đài sân khấu phía dưới, rơi trúng phần đầu một xe ô tô, khiến phương tiện bị hư hỏng nặng.

Rất may sự việc xảy ra trong giờ học nên không gây tai nạn về người.

Phần mái trường học bị đổ sập, rơi trúng đầu xe ô tô.

Tại huyện Hương Sơn, mưa lớn từ tối qua đến trưa nay đã khiến một số tuyến đường dân sinh tại các xã Kim Hoa, Sơn Hồng, Sơn Tiến... bị ngập lụt, chia cắt cục bộ.

... Mưa lớn đã nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ.

Một số tuyến đường tại xã Kim Hoa ngập, chia cắt giao thông cục bộ.

Huyện Hương Sơn đang khẩn trương chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân không tự ý đi lại trên các tuyến đường đang bị ngập sâu, nhất là các em học sinh, trẻ nhỏ. Đặc biệt, các xã: Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Hồng, Sơn Lĩnh... luôn theo dõi sát sao, nắm chắc diễn biến của thời tiết để chủ động triển khai các phương án kịp thời, ứng phó với lũ quét, sạt lở đất.

Nhà 1 hộ dân ở thôn Trung Bằng, xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn bị cô lập.

Theo Đài Khí tượng Thủy Văn Hà Tĩnh, dự báo từ trưa nay hết sáng ngày mai (25/9), trên địa bàn tiếp tục có mưa to và mưa rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Kỳ Anh; ngập úng ở khu vực TP Hà Tĩnh, Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Thạch Hà.

