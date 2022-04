Hà Tĩnh: Lúng túng xử lý bảng quảng cáo có dấu hiệu sai phạm

Lắp đặt bảng quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị

Ngay cạnh ngã 3 Quốc lộ 1A giao nhau với đường Ngô Quyền (còn gọi là đường Nam Cầu Cày) ở xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh xuất hiện bảng quảng cáo cỡ lớn. Theo quan sát, bảng quảng cáo ưu đãi khi mua xe ô tô Mitsubishi Attrage rộng khoảng hơn 30m2. Bảng được thiết kế, lắp đặt bằng khung thép và nằm hoàn toàn trên sàn mái của một ngôi nhà 2 tầng.

Bảng quảng cáo ưu đãi khi mua xe ô tô Mitsubishi Attrage ở xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh



Nhiều người dân sinh sống ở đây cho biết: Bảng quảng cáo cỡ lớn lắp đặt trên sàn mái không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là trong mùa mưa bão. Bởi bảng quảng cáo như một tấm chắn gió và có thể đổ sập bất cứ lúc nào khi sắt thép bị bào mòn, hoen gỉ.

Để tìm hiểu sự việc, nhiều lần phóng viên liên hệ, tìm gặp chủ hộ gia đình cho thuê vị trí lắp đặt bảng quảng cáo nhưng rất khó tiếp cận. Tại đây, thường xuyên có một người phụ nữ tự giới thiệu là bán hàng cho cơ sở kinh doanh đồ gỗ nội thất Hoa Hoàn, còn chủ hộ đi vắng, việc hợp đồng cho thuê vị trí lắp đặt bảng quảng cáo, người này không biết.

Trước phản ánh của dư luận, phóng viên đã có buổi làm việc với ông Mai Văn Dy - Chủ tịch UBND xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh. Ông Dy thừa nhận rằng: Bảng quảng cáo xe ô tô Mitsubishi Attrage gây mất mỹ quan đô thị. Đơn vị cho thuê quảng cáo ở TP Hà Nội, chúng tôi đã nhiều lần liên hệ nhưng họ chưa vào.

Chiều cao bảng quảng cáo tính từ sàn mái trở lên vượt quá quy định



Đội quản lý đô thị thành phố và xã cũng đã kiểm tra, làm việc với hộ gia đình cho thuê vị trí quảng cáo, đồng thời lập biên bản yêu cầu tháo dỡ, hạ bảng quảng cáo xuống. Tuy nhiên khi phóng viên xin được xem biên bản xử lý vi phạm thì được biết, biên bản do ông Phạm Hoài Nam - công chức xây dựng, đô thị xã Thạch Trung đang giữ, nhưng hiện tại ông Nam đang đi xử lý vi phạm hành chính về xây dựng. Ngược lại với những động thái tích cực đó, tại buổi làm việc với phóng viên, ông Phạm Hoài Nam lại nói không hề có biên bản xử lý vi phạm như lời vị Chủ tịch UBND xã Thạch Trung đưa ra.

Ông Phạm Hoài Nam chỉ thông tin rằng: Doanh nghiệp cho thuê quảng cáo là Công ty quảng cáo Bắc Nam ở Hà Nội. Chúng tôi đã gọi điện nhiều lần, họ (Công ty Bắc Nam) nói là có giấy phép xây dựng bảng quảng cáo, nhưng vì đại diện công ty chưa vào nên chúng tôi chưa làm việc cụ thể được. Khi nào công ty vào làm việc, nếu không có giấy phép thì sẽ xử lý nghiêm. Còn nếu có giấy phép cũng phải khẳng định kết cấu khung của bảng quảng cáo này là quá lớn.

Dấu hiệu phớt lờ Thông tư 04- Bộ Xây dựng?

Năm 2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 04 về Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời. Theo đó, quy chuẩn này quy định những yêu cầu bắt buộc phải tuân thủ khi xây dựng, lắp đặt các phương tiện quảng cáo ngoài trời đứng độc lập hoặc gắn/ ốp vào công trình xây dựng sẵn có.

Các phương tiện quảng cáo ngoài trời không được che lấp nóc/ mái nhà, trừ các phương tiện quảng cáo dạng chữ, hình, biểu tượng. Đối với công trình có chiều cao đến 4 tầng thì chiều cao của bảng quảng cáo không được nhô lên quá sàn mái 1,5m. Vị trí xây dựng, lắp đặt bảng quảng cáo phải phù hợp với quy hoạch xây dựng của địa phương, đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ....

Bảng quảng cáo tại ngã tư đường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh được lắp đặt hoàn toàn trên sàn mái, vi phạm các quy định của Thông tư 04- Bộ Xây dựng.



Quy định là vậy, nhưng thực tế hiện nay rất nhiều bảng quảng cáo ở Hà Tĩnh, nhất là trong khu vực đô thị, tại các ngã 3, ngã tư có đèn tín hiệu giao thông, các doanh nghiệp đầu tư lắp đặt khung, mặt bằng cho thuê quảng cáo chỉ quan tâm đến lợi nhuận kinh tế mà phớt lờ những yêu cầu bắt buộc. Hầu hết bảng quảng cáo gắn ốp vào nhà ở của người dân hoặc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ chiều cao đều nhô lên quá sàn mái 1,5 m, thậm chí nhiều bảng được lắp đặt hoàn toàn từ sàn mái trở lên bằng khung thép có chiều cao trên 5m.

Tại buổi làm việc với phóng viên, ông Trần Xuân Thạch - Phó Trưởng phòng Quản lý nhà, thị trường bất động sản và Vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết: Nội dung quảng cáo do Sở Văn hóa thẩm định cấp giấy phép, còn việc xây dựng công trình quảng cáo do Sở Xây dựng cấp giấy phép theo quy định hiện hành. Chúng tôi không cấp giấy phép làm công trình quảng cáo trên nhà ở, đó có thể do tự phát. Hiện nay, chúng tôi chưa nắm được cụ thể, nhưng sẽ trao đổi với UBND TP Hà Tĩnh và đội trật tự đô thị để tiến hành phối hợp kiểm tra, rà soát lại.

Rất nhiều bảng quảng cáo ở Hà Tĩnh, nhất là trong khu vực đô thị đang phớt lờ những yêu cầu bắt buộc



Lúng túng, chậm trễ trong xử lý bảng quảng cáo có dấu hiệu sai phạm, hay phớt lờ, xem nhẹ những quy định của Bộ Xây dựng của các tổ chức, cá nhân liên quan là điều không thể chấp nhận. Để lập lại kỷ cương trong quảng cáo, đòi hỏi các cơ quan chức năng ở tỉnh Hà Tĩnh cần vào cuộc tích cực, trách nhiệm, nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời tình trạng xây dựng, lắp đặt bảng quảng cáo không có giấy phép, hoặc giấy phép một đường nhưng lại thực hiện một nẻo.

Tác giả: Văn Chương



Nguồn tin: kinhtedothi.vn