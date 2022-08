Hà Tĩnh: Lên Facebook 'khoe tài' bốc đầu xe máy, một nam thanh niên bị xử phạt 6,5 triệu đồng

Các đối tượng và phương tiện vi phạm.

Trước đó, trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh xôn xao clip ba nam thanh niên tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm và thực hiện “bốc đầu” xe mô tô đăng trên Facebook cá nhân. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thị xã đã chỉ đạo thành lập tổ công tác xác minh, xử lý theo quy định.

Hình ảnh vi phạm được cắt từ clip. (Ảnh CA Hồng Lĩnh).

Qua xác minh, khu vực diễn ra vụ việc thuộc đường Trần Phú, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh. Công an thị xã đã làm rõ các đối tượng nam thanh niên có hành vi “bốc đầu” gồm: L.V.D. (trú tại huyện Can Lộc - là người điều khiển xe mô tô); B.C.P. (trú tại huyện Đức Thọ) và H.A.N. (SN trú tại huyện Can Lộc). Cả 3 đều sinh năm 2005.

Tại cơ quan điều tra, L.V.D. đã khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình và nhận thức được hành vi trên là rất nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. D. cũng hứa sẽ không tái phạm các hành vi tương tự.

...

Công an thị xã Hồng Lĩnh đã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với L.V.D. và chủ phương tiện, xử phạt tổng số tiền gần 6.5 triệu đồng, đồng thời giao trách nhiệm cho L.V.D. và gia đình quản lý, theo dõi, không để tái phạm.

Cơ quan công an tiến hành lập biên bản xử lý hành chính đối với L.V.D. và chủ phương tiện. (Ảnh CA Hồng Lĩnh).



Công an thị xã Hồng Lĩnh cũng đề nghị các bậc phụ huynh quan tâm quản lý, giáo dục, nhắc nhở con em mình trong việc tham gia giao thông đường bộ theo đúng quy định của pháp luật. Không giao xe khi không đủ các điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tránh những hậu quả đáng tiếc cho bản thân, gia đình và xã hội.

Được biết, từ đầu năm 2022 đến nay, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã tiến hành lập biên bản 25 trường hợp, phạt tiền gần 30 triệu đồng đối với các trường hợp vi phạm là học sinh và thanh thiếu niên trên địa bàn.

Tác giả: Phượng Vũ

Nguồn tin: Báo GD&TĐ